سفیر ایران در عراق مقر جدید انجمن دوستی دو کشور را در بغداد افتتاح کرد و طی آن دو طرف بر اهمیت گسترش همکاری در زمینه های مختلف تأکید کردند.

جوان آنلاین: «محمدکاظم آل‌صادق»، سفیر ایران در عراق، در مراسم افتتاح مقر جدید انجمن دوستی عراق و ایران گفت: راه‌اندازی این مقر گامی در راستای تقویت روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور است.

وی در گفت وگو با واع ابراز امیدواری کرد که فعالیت این انجمن به تحکیم روابط میان ملت‌های ایران و عراق و توسعه زمینه‌های همکاری مشترک کمک کند.

مقر جدید انجمن دوستی عراق و ایران در بغداد افتتاح شد

از سوی دیگر، «محمد الاکثم»، رئیس انجمن دوستی عراق و ایران نیز به این خبرگزاری گفت که این انجمن مطابق قوانین جاری در دو کشور فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد پل‌ ارتباطی و دوستی ملت ایران و عراق است.

وی افزود که این انجمن برای دوره پیش‌رو برنامه‌ای تدوین کرده است که شامل فعالیت‌ها و ابتکارعمل هایی در حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و بشردوستانه است و می‌تواند به تقویت همکاری‌ها و تبادل تجربیات میان دو کشور کمک کند.

الاکثم با اشاره به اینکه این انجمن دارای چندین کمیته تخصصی است که هر یک اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به حوزه خود را برعهده دارند، گفت: افتتاح مقر جدید، آغاز فعالیت انجمن است، مراسمی که با حضور سفیر ایران، شماری از نمایندگان مجلس عراق و اعضای کمیته دوستی پارلمانی برگزار شد.

رئیس انجمن دوستی عراق و ایران همچنین خواستار گسترش مشارکت در فعالیت‌های این انجمن و همکاری با آن برای تحقق اهدافش در زمینه توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه میان دو ملت شد.