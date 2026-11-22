در سایه بن بست سیاسی کنونی در رژیم صهیونیستی و عدم توافق گروه های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید نخست وزیر سابق این رژیم ائتلاف با نتانیاهو را رد کرد.

در سایه بن بست سیاسی کنونی در رژیم صهیونیستی و عدم توافق گروه های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید نخست وزیر سابق این رژیم ائتلاف با نتانیاهو را رد کرد. نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی وابسته به اردوگاه گادی آیزنکوت اعلام کرد که حزبش با ائتلاف با نتانیاهو یا عناصر وابسته به وی مخالف است.

بنت همچنین بر تلاش برای تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت تاکید کرد.

یائیر گولان رئیس حزب دموکرات ها نیز خواهان گفتگو با احزاب عربی برای تشکیل کابینه جایگزین کابینه نتانیاهو شد.

این در حالی است که آیزنکوت به تازگی از حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو خواسته برای تشکیل ائتلاف رایزنی کنند.

لازم به ذکر است که آیزنکوت که از سوی رئیس رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل کابینه جدید شده هنوز نتوانسته به اجماع سیاسی میان گروه های مختلف برای تحقق این هدف دست پیدا کند.