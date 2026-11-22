رویداد ملی هنری «زنگ ناتمام» با هدف بازخوانی هنری واقعه مدرسه شجره طیبه میناب و ثبت روایتی ماندگار از شهادت، مظلومیت و مقاومت، چهارم تا ششم آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: مرکز گرافیک هما در راستای پاسداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنر در روایت و بازنمایی این واقعه، رویداد ملی هنری «زنگ ناتمام» را با حضور معلمان هنرمند منتخب از سراسر کشور برگزار می‌کند.

این رویداد با نگاهی فراتر از یک یادبود مقطعی، تلاش دارد بستری برای شکل‌گیری یک حافظه زنده، فرهنگی و تربیت‌آفرین فراهم کند؛ حافظه‌ای که بتواند حقیقت واقعه میناب را از طریق زبان هنر به نسل امروز و آینده منتقل کند.

در این رویداد، جمعی از معلمان هنرمند کشور در چهار رشته هنری شامل تصویرسازی دیجیتال، روایت مصور (کمیک)، کاریکاتور و تصویرسازی گرد هم می‌آیند تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی خود، ابعاد مختلف این واقعه را در قالب آثار هنری روایت کنند.

هدایت و همراهی تخصصی هنرمندان در رشته‌های مختلف بر عهده استادان و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی خواهد بود. در این بخش، دکتر هاجر سلیمی نمین در رشته تصویرسازی دیجیتال، میکائیل براتی در رشته روایت مصور (کمیک)، عباس گودرزی در رشته کاریکاتور و محمدصابر شیخ‌رضایی در رشته تصویرسازی، به‌عنوان استادان تخصصی رویداد حضور خواهند داشت.

یکی از محورهای مهم این رویداد، آشنایی دقیق هنرمندان با روایت‌ها و مستندات مربوط به واقعه مدرسه شجره طیبه میناب است. بر همین اساس، پیش از آغاز بخش اجرایی، مجموعه‌ای از روایت‌ها و اطلاعات مستند در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد تا آثار بر پایه شناخت دقیق‌تر موضوع و با رویکردی هنرمندانه و مسئولانه شکل بگیرند.

همچنین در طول برگزاری رویداد، هنرمندان ضمن بهره‌مندی از همراهی استادان تخصصی و تربیتی، ایده‌ها و طرح‌های اولیه خود را بررسی و پس از تأیید، اجرای نهایی آثار را آغاز خواهند کرد.

آثار خلق‌شده در این رویداد، علاوه بر نمایش ظرفیت و توانمندی معلمان هنرمند کشور، می‌توانند بستری برای تولید و انتشار محصولات فرهنگی و هنری با موضوع میناب باشند و در آینده در قالب ظرفیت‌هایی همچون جلد کتاب‌ها و نشریات و سایر محصولات فرهنگی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرند.

در پایان رویداد نیز از یک هنرمند برگزیده در هر یک از چهار رشته هنری تقدیر خواهد شد.

رویداد ملی هنری «زنگ ناتمام» چهارم تا ششم آذرماه در تهران برگزار می‌شود؛ رویدادی که می‌کوشد با پیوند هنر، آموزش و تربیت، روایت واقعه میناب را از قاب خبرها فراتر ببرد و به بخشی از حافظه فرهنگی و هنری جامعه تبدیل کند.

منبع: سازمان بسیج فرهنگیان کشور