\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0633\u0631\u062a\u06cc\u067e \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u06a9\u0631\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0626\u06cc\u062a \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632\u060c \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0648 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062d\u0627\u06a9\u0645\u06cc\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u061b \u0646\u0647 \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06af\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0633\u062f \u0648 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06a9\u0627\u0631.