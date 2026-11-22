جوان آنلاین: متن پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رزمایش عظیم و تاریخی «جانفدایان» در نخستین روز از هفته بسیج ۱۴۰۵ در استان خراسان رضوی، با حضور پرشور و خیره‌کننده بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم برگزار شد. این حضور حماسی صحنه‌ای بی‌نظیر از اقتدار و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.

بدین‌وسیله از یکایک جانفدایان عزیز ایران اسلامی، به‌ویژه مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار استان خراسان رضوی که در این رزمایش باشکوه، برگ زرین دیگری بر افتخارات ایران اسلامی افزودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌شک این حضور عظیم و تاریخی که فراتر از تمام پیش‌بینی‌ها بود، نشان‌دهنده آمادگی کامل، روحیه ایثار و پایبندی ملت به دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و دشمنان را در محاسبات خود ناکام خواهد گذاشت.

بر خود لازم می‌دانم از تمامی جانفدایانی که تاکنون در رزمایش‌های جانفدا در سراسر کشور حضور یافته‌اند و نیز از همه عزیزانی که همچنان در این حرکت مردمی مشارکت می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. این حضور گسترده و رو به گسترش در سراسر ایران اسلامی، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد و نشان‌دهنده عزم راسخ ملت ایران است که با اتکال به خداوند متعال و در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری، همواره آماده دفاع از کیان کشور و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

همچنین از تمامی فرماندهان، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا و همه عزیزانی که در برگزاری این رزمایش‌های شکوهمند نقش‌آفرینی کردند، سپاسگزارم و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای همه جانفدایان ایران اسلامی مسئلت دارم.

حجت‌الاسلام طائب

رئیس سازمان بسیج مستضعفین