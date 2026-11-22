جوان آنلاین: یک منبع در نیروهای موسوم به رادع که مأمور مبارزه با مزدوران رژیم صهیونیستی هستند تاکید کرد که پرونده بیش از ۱۸۰ تن از مهره های اسرائیل در نوار غزه بسته شد و انحلال این گروهک ها با سرعت بالایی در حال انجام است.

وی اضافه کرد که افرادی که پیشتر با رژیم صهیونیستی همکاری می کردند خود را تسلیم کرده اند و پرونده آنها بر اساس مسیرهای امنیتی پیش می رود. راه بازگشت باز است اما در عین حال از محاکمه کسانی که دست به جنایت زده اند چشم پوشی نخواهیم کرد.

این منبع تصریح کرد که تسلیم شدن مزدوران اسرائیل اطلاعات خوبی در خصوص گروهک های مسلح و ارتباطات و تحرکات آنها به نیروهای فلسطینی می دهد تا مسیر انحلال و متلاشی کردن آنها را مهیا کنند.

وی گفت که مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی به سمت آوارگان فلسطینی حمله کرده و آنها را تهدید می کنند. این عناصر در عملیات متجاوزان صهیونیست در ۱۸ نوامبر در مرکز نوار غزه مشارکت کردند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که ایجاد رعب و وحشت در میان آوارگان فلسطینی، حمله به محموله های مواد غذایی و کمک های بشردوستانه و هدف قرار دادن نیروهای حافظ امنیت در نوار غزه از جمله وظایف این مزدوران خائن است.