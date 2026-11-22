یک مقام مسئول سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی جدید در ۱۰ استان خبر داد و گفت: امروز و فردا در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و برف مورد انتظار است.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، یکم آذر) با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در مناطقی از شمال غرب، استان‌های گیلان، مازندران و خراسان شمالی افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات این مناطق بارش برف رخ خواهد داد.

وی افزود: روز دوشنبه (دوم آذر) در بعضی ساعات، نوار شمالی کشور با افزایش وزش باد و ابرناکی همراه خواهد بود و در ارتفاعات نیز رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز سه‌شنبه (سوم آذر) نیز تنها در مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر و وزش باد و گاهی رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی کشور بیان کرد: تا پایان وقت امروز در شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز، روند افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳۰ آبان) صاف و گاهی همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود و به‌تدریج غبار محلی در این شهر شکل می‌گیرد. حداقل و حداکثر دمای تهران نیز به‌ترتیب ۹ و ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا اواخر وقت امروز، با توجه به پایداری جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

وی ادامه داد: از صبح دوشنبه (۲ آذر) تا چهارشنبه (۴ آذر) نیز در سطح استان تهران، در بعضی ساعات افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که این شرایط به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور اظهار کرد: امروز (یکم آذر) در آذربایجان غربی و نیمه شمالی آذربایجان شرقی و فردا (دوشنبه، دوم آذر) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات و نواحی سردسیر این مناطق نیز بارش برف و پدیده مه دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به مخاطرات فعالیت این سامانه بارشی ادامه داد: احتمال اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی وجود دارد.

وی یادآور شد: بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و احتمال قطعی برق، به‌ویژه در روستاها، از دیگر مخاطرات این سامانه بارشی است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: وزش باد سرد و نسبتاً شدید، تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی، باغداری و دامداری و اختلال در تأمین و انتقال انرژی، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع، از دیگر پیامدهای احتمالی شرایط جوی پیش‌رو خواهد بود.