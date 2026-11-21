جوان آنلاین: این مراسم با حضور هنرمندان، شنبه ۳۰ آبان ماه در ایران مال با یادی از درگذشتگان سال گذشته، و در بخش‌های تئاتر وموسیقی برگزار شد.

علی یاسینی برای قطعه «نمی‌خواستم» جایزه تب سال موسیقی را گرفت.

لوح زرین دستاورد فنی در تئاتر به غزال قیومی برای «لولوی آوازه‌خوان» اهدا شد.

تندیس حافظ بهترین دستاورد فنی به اثر «جزیره لولو» و نیلوفر نقیب‌زاده و محمدرضا رحمتی رسید.

بهترین نمایش عروسکی و کودک به «اوکاپی» ساخته زهرا ناظری اختصاص یافت.

یونس بیات برنده جایزه استعداد تازه موسیقی شد.

جایزه دستاورد فنی ویژه نیز به مهدی جهانی اهدا شد.

میلاد ماهان راد بهترین تهیه‌کننده موسیقی شد.

در ادامه، کلیپ بزرگداشت حسن معجونی پخش شد و سپس با حضور ناظرزاده کرمانی و سجاد افشاریان و کیومرث مرادی از حسن معجونی تقدیر شد.

سجاد افشاریان از حسن معجونی به عنوان معلمش یاد کرد که کارش را با گروه او آغاز کرده است.

ناظرزاده کرمانی هم از علاقه‌اش به حسن معجونی و ویژگی این هنرمند سخن گفت و بیان کرد: حسن معجونی بیم‌ها و امید‌های شخصیتی را که بازی می‌کند می‌شناسد. حسن معجونی بیان و ریتم را خوب می‌شناسد.

حسن معجونی هم گفت: می‌خواستم بزودی یکسری فعالیت‌ها را شروع کنم ولی این جایزه یک خسته نباشید دارد که یعنی بشینم خانه.

در ادامه، نشان علی معلم در بخش استعداد تازه تئاتر ایران به گروه بازیگران قتل آقای هاورشام اهدا شد.