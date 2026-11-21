جوان آنلاین: نوباوه که علاوه بر فعالیت‌های رسانه‌ای، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورا‌های صدور مجوز سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در سابقه کاری خود دارد، مسئولیت دبیری جشنواره فیلم عمار را که پیش‌تر چهره‌هایی همچون مرحوم نادر طالب‌زاده آن را هدایت می‌کرد، برعهده گرفته است.

به گزارش ایسنا، طبق خبر رسیده، خبر دبیری او در نشست خبری هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار که امروز، ۳۰ آبان در در دانشگاه صنعتی شریف و در مقابل دانشکده فلسفه علم این دانشگاه (محلی که در جنگ اخیر مورد تهاجم قرار گرفت) برگزار شد، اعلام شده است.

در این نشست، ضمن معرفی بیژن نوباوه به‌عنوان دبیر، دیگر دست‌اندرکاران این رویداد به تبیین ابعاد فکری و فرهنگی دفاع مقدس سوم، نقش‌آفرینی مردم در تحولات اخیر و رویکرد ویژه این دوره جشنواره به موضوع «ملت مبعوث» پرداختند. همچنین از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تا دهم آذرماه و دریافت بیش از هزار اثر در دو فراخوان قبلی خبر داده شد.

نوباوه با اشاره به تحولات انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی در جهان اظهار کرد: امسال، همان‌طور که شاهد تحولی ذاتی در انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی در دنیا بودیم، هفدهمین دوره جشنواره عمار را برگزار می‌کنیم؛ جشنواره‌ای که طی ۱۶ دوره گذشته باب تازه‌ای از هنر را گشوده است.

او با اشاره به مفهوم «بعثت مردم» و تحقق آن در تحولات اخیر و با بیان اینکه «بعثت مردم که رهبر عظیم و شهید ایران پیش از این، بشارت آن را داده بود، امروز به چشم خود دیدیم» تأکید کرد: دنیا ایران را قدرت چهارم می‌خواند، درحالی‌که ما قدرت اول هستیم؛ چراکه قدرت واقعی در درون و بطن ملت است و امروز شاهد این قدرت هستیم. ما به نزدیکی‌های قله‌ای رسیده‌ایم که امام شهیدمان از آن سخن گفته بودند.

در ادامه این نشست، سعید خورشیدی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی فیلم عمار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه رهبر شهید گفت: امیدواریم بتوانیم رسالت و عهدی را که با امام شهید داشته‌ایم استمرار بخشیم، از آن صیانت کنیم و در مسیر سربازی برای رهبر انقلاب گام برداریم. جنگ‌ها صرفاً به تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها منجر نمی‌شوند، بلکه تحولات فکری و فرهنگی را نیز رقم می‌زنند.

وی با انتقاد از حمله غرب به مراکز علمی و دانشگاهی اظهار داشت: غرب وحشی حتی از حمله به دانشگاه‌ها نیز ابایی ندارد. اگر روزگاری مغول‌ها کتابخانه‌ها را به آتش می‌کشیدند، امروز این غرب وحشی است که به نهاد علم و دانشگاه حمله می‌کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره عمار با اشاره به پیامد‌های فرهنگی و فکری دفاع مقدس سوم خاطرنشان کرد: دفاع مقدس سوم تحولات مهمی را در عمیق‌ترین لایه‌های فکری جهان رقم زد و جامعه ایران در جریان این جنگ حقیقتی را آشکار کرد که جریان سلطه سال‌ها تلاش کرده بود با بهره‌گیری از رسانه‌ها آن را تغییر دهد.

محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار، نیز در این نشست از تمدید مهلت ارسال آثار به هفدهمین دوره جشنواره تا دهم آذرماه خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت‌های جشنواره در جریان جنگ اخیر اعلام کرد که در دو فراخوان قبلی جشنواره در دل جنگ، بیش از هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

او در ادامه به تشریح جزئیات بخش ویژه «ملت مبعوث» پرداخت و گفت: این بخش با تمرکز بر آثار مرتبط با حضور فعالانه و پرشور مردم، به دریافت روایت‌های مردمی از جلوه‌های مختلف بعثت و کنشگری ملت ایران می‌پردازد.

دبیر اجرایی جشنواره عمار با اشاره به قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای دریافت آثار افزود: تولیدات تصویری و ویدئویی شامل فیلم داستانی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و تولیدات تلویزیونی، آثار فضای مجازی، تولیدات ویدئویی هوش مصنوعی، عکس، پلاکارد و پارچه‌نوشت و همچنین تولیدات صوتی شامل مداحی، پادکست، موسیقی و آثار رادیویی از جمله قالب‌های قابل پذیرش در این بخش هستند.

وی با اشاره به همکاری معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما در برگزاری این بخش ویژه اظهار داشت: آثار دریافتی علاوه بر انتشار و اکران در بستر میدان و تلویزیون، مورد تقدیر قرار می‌گیرند و به آثار برگزیده نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

صبوری در پایان از عموم مردم و هنرمندان دعوت کرد آثار خود را از طریق سامانه فانوس به نشانی fanoos.ammarfilm.ir و با انتخاب بخش ویژه «ملت مبعوث» ثبت و ارسال کنند. مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در این بخش تا ۲۰ آذرماه اعلام شده است.