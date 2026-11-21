پروفسور مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته سی‌ام آبان ۱۴۰۵ در ۸۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.

پروفسور مهدی گلشنی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و بنیان‌گذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته سی‌ام آذر ۱۴۰۵ در ۸۸ سالگی دارفانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست. مرحوم گلشنی، برگزیده همایش چهره‌های ماندگار در عرصه فیزیک و برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بودند. «جستار‌هایی در فیزیک معاصر»، «خداباوری و دانشمندان معاصر غربی» و «علم و شبه‌علم» از جمله آثار این دانشمند فقید است. مهدی گلشنی؛ اول بهمن‌ماه ۱۳۱۷ هجری شمسی در اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند، در سال ۳۹ لیسانس را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک گرفت. سپس به منظور ادامه تحصیل رهسپار امریکا شد و در سال ۴۸ از دانشگاه برکلی امریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی به درجه دکترا رسید. با اتمام تحصیل در امریکا، به ایران بازگشت و استادیار دانشگاه صنعتی شریف شد و در سال ۶۴ استاد تمام دانشگاه شریف شد.

وی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تسلط داشته و به هر سه زبان تألیفات متعدد به یادگار گذاشت. علاوه بر فیزیک، در الهیات و پژوهش‌های دینی و مطالعات تطبیقی دو حوزه «علم و دین» صاحب‌نظر بود، گروه فلسفه علم شریف را پایه‌گذاری کرد.

کسب جایزه چهره ماندگار عرصه فیزیک، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کسب عنوان برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی از جمله دستاورد‌های گلشنی بود و تألیف حدود ۲۰ کتاب در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، تربیت هزاران شاگرد در حوزه‌های مختلف فیزیکی و فلسفی از جمله افتخارات و برجستگی‌های او بود. گلشنی در سال ۶۹ به عنوان یکی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. پایه‌گذاری اولین دوره دکتری فیزیک و پویاسازی تحقیقات «فیزیک بنیادی» در ایران، ایجاد اولین گروه فلسفه علم در کشور و توسعه تحقیقات «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه»، مشارکت در تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، عضویت مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین و همکاری در پروژه‌های علمی جهانی از مهم‌ترین خدمات علمی و فرهنگی این دانشمند است و از او به عنوان پدر فلسفه ایران یاد می‌شود. این استاد ایرانی در اوایل دهه ۷۰ شمسی موفق شده‌بود یکی از جوایز برتر بنیاد فرهنگی تمپلتون امریکا را از میان بیش از ۱۶۰ شرکت‌کننده جهانی کسب کند.

گلشنی، بعد از سال‌ها فعالیت علمی، فرهنگی و اجتماعی، حضور در مجامع مختلف داخلی و بین‌المللی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تألیف کتاب و مقالات متعدد به علاوه تربیت شاگردان متعدد، صبح دیروز پس از ۸۸ سال عمر باارزش، دار فانی را وداع گفته و به دیدار معبود شتافت.