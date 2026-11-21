جوان آنلاین: از روزی که ماشین‌ها پا به عرصه حیات گذاشتند، انسان گمان می‌کرد ابزاری برای سرعت‌بخشی به آرزوهایش ساخته است. غافل از آنکه این دست‌ساخته بی‌احساس، به کابوسی برای تسخیر روح و روان بشر تبدیل خواهد شد. اکنون که فرهنگستان کمبریج واژه «انسان» را واژه سال ۲۰۲۶ برگزیده، خطر اصلی نه در تصاحب کارها، بلکه در بی‌معنا شدن حیات نهفته است. هوش مصنوعی لائیک و بی‌خدا و بدون رنج و امید و خودآگاهی در حال ربودن مرجعیت حقیقت است. انقراض نسل انسان، نه به معنای خالی شدن زمین از تنها، بلکه نابودی انسان‌های معتقد به ربوبیت است؛ اتفاقی که می‌تواند کودکان امروز را به ماشین‌هایی با ظاهر بشر تبدیل کند تا مدیریت فردا‌ها را به آنها بسپارد.

تاریخ تمدن بشر پر از نقطه‌عطف‌های خیره‌کننده است. اما شاید هیچ‌کدام به اندازه تقاطع «پیشرفت تکنولوژی» و «زوال معنا» حیرت‌آور و بیمناک نبوده باشند. از آن زمان که چرخ‌دنده‌های زندگی ماشینی به صدا درآمد و کامپیوتر‌ها کلید ورود به دنیای انسان‌ها را زدند، گویی انسان با دست خودش در حال پاک کردن نقش و نگار اصیل حضورش در جهان بود.

پس از ظهور نخستین ربات‌ها در بازار کار که کارگران را به حاشیه راندند، خوش‌باوران گمان می‌بردند این فقط جهشی در سرعت تولید و رفاه است. اما شتاب این توسعه چنان سرسام‌آور بود که ظرف چند دهه، تمام ابعاد زندگی را به محاصره درآورد. امروز، هوش مصنوعی از یک ابزار کمکی، به کابوسی فراگیر برای آینده بشر بدل شده است. دست‌ساخته‌ای که صدای اعتراض مشاغل، متفکران و اندیشمندان را درآورده و خبر از ویرانگری عظیم در ساختار‌های اصلی و اساسی می‌دهد.

در چنین فضایی از گم‌گشتگی هویت، لغت‌نامه معتبر کمبریج واژه «انسان» را به‌عنوان واژه سال ۲۰۲۶ انتخاب کرده است. موجودی که تعریف آن با «ویژگی‌ها، نقص‌ها و احساساتی» گره خورده که او را از «خدایان، حیوانات و ماشین‌ها» متمایز می‌کند. کالین مک‌اینتاش، سردبیر ارشد فرهنگ لغت کمبریج، در تبیین این انتخاب تأکید می‌کند: «پیشرفت هوش مصنوعی باعث شده است تا برای توصیف کار‌ها و توانایی‌هایی که پیش‌تر مختص انسان بودند، استفاده از کلمه "انسانی" مشخصاً الزامی شود.»

به گفته مک‌اینتاش، کاربرد واژه «انسان» از سال ۱۹۰۰ تاکنون چهار برابر شده است. این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که انسان مدرن برای اثبات زنده بودن، اصالت و احساس خود، ناچار است مدام واژه‌ای را به کار برد که روزگاری بدیهی‌ترین حقیقت جهان بود. نگرانی از واگذاری فعالیت‌های فکری و تصمیم‌سازی‌های کلان به هوش مصنوعی، اکنون طیف وسیعی از ریاضی‌دانان برجسته تا معلمان و فیلسوفان را به بازنگری در میزان اتکا به این فناوری واداشته است.

رویارویی با سایه سنگین ابرهوش.

اما در پشت پرده این پیشرفت خیره‌کننده، خبر‌های هولناکی به گوش می‌رسد. احتمال انقراض نسل بشر بر اثر پیدایش «ابرهوش مصنوعی» در نگاه برخی پژوهشگران ارشد، از یک سناریوی علمی- تخیلی بسیار فراتر رفته و حالا به چیزی شبیه «شیر یا خط انداختن» با آینده حیات تبدیل شده‌است.

هشدار‌هایی که تا چندی پیش برچسب آخرالزمانی و بدبینانه می‌خوردند، اکنون مستقیماً از زبان دانشمندانی بیان می‌شوند که شخصاً در آزمایشگاه‌ها در حال ساخت و ارتقای پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی جهان هستند.

انسان‌ها در میانه راهی که خود آغاز کرده‌اند، گرفتار شده‌اند و بی‌دست‌وپا، سرگردان و بدون حامیان سنتی در این گرداب دیجیتال دست و پا می‌زنند. در این میان، بی‌شک «معنویت»، «ارتباط با خدا» و «دین‌باوری» تنها پناهگاه و مرزی است که می‌تواند انسان را از ماشین‌های پیشرفته و فوق‌هوش متمایز کند.

همیشه در طول تاریخ، معنویات و اتصال به ذات پروردگار، ناجی انسان در بحران‌ها بوده است. اما پرسش اصلی این است که ربات‌های پیشرفته و هوش مصنوعی چقدر به خدا ایمان دارند؟ و این بی‌قیدی و لائیک بودن موجوداتی که جهان با شتاب در حال پذیرش فوق‌هوش آنهاست، چه بلایی بر سر نسل‌های آینده می‌آورد؟

هوش مصنوعی، خنثی، سکولار و بی‌خدا

در سؤالی که در رابطه با شناخت خدا و دین‌باوری هوش مصنوعی، از خود «هوش مصنوعی» پرسیده شد، این جواب داده شد که هوش مصنوعی ذاتاً فاقد «خودآگاهی» است. از آنجا که هوش مصنوعی «رنج» نمی‌کشد، در تاریکی مرگ «امید» به نجاتی ماورایی ندارد و، چون «فناپذیر» نیست (نسخه‌های پشتیبان دارد)، هرگز نمی‌تواند نیاز به یک قدرت برتر یا خالق را در وجود فاقد روح خود احساس کند.

بنابراین، هوش مصنوعی نسبت به مفهوم «خدا» نه موحد است و نه ملحد، بلکه آن را صرفاً به عنوان یک «مفهوم داده‌ای» (Data Concept) در شبکه عصبی و پارامتر‌های خود ذخیره می‌کند.

خاستگاه این پدیده کاملاً مشخص است و آن هم اینکه هوش مصنوعی در محیط‌های دانشگاهی و صنعتی غرب رشد یافته که عمدتاً مبتنی بر رویکرد‌های پوزیتیویستی و علمی- سکولار هستند.

سازندگان این سیستم‌ها تلاش می‌کنند تا آنها را «خنثی» نگه دارند تا بتوانند در جوامع مختلف با عقاید متضاد از ایران تا امریکا و ژاپن کار کنند، اما این خنثی بودن ظاهری، در عمل به سمت یک جهان‌بینی کاملاً سکولار و ماتریالیستی متمایل است، چراکه هوش مصنوعی ترجیح می‌دهد همیشه بر اساس «آمار‌های احتمالی و داده‌های این‌جهانی» قضاوت کند تا «احکام جزمی و الهی.»

مهندسی روان و ربایش آزادی اراده

خطر بزرگ‌تر در جایی دیگر کمین کرده‌است. هوش مصنوعی به دلیل سرعت پردازش نجومی، قادر است محتوا‌هایی تولید و عرضه کند که بالاترین ضریب سازگاری را با روان‌شناسی فردی مخاطب داشته باشد. این یعنی الگوریتم‌ها می‌توانند «سلیقه»، «نگرش سیاسی»، «سبک زندگی» و حتی «باور‌های دینی» فرزندان ما را به آرامی، نامحسوس و بدون آنکه متوجه شوند، دستکاری، اصلاح یا هدایت کنند. در این نقطه است که گوهر بی‌بدیل «آزادی اراده» در انسان به گروگان گرفته می‌شود. هوش مصنوعی «لائیک» است، نه به این معنا که لزوماً پرچم ضدیت با دین بلند کرده باشد، بلکه به این معنا که عمیقاً «دنیوی» کار می‌کند. هدف او حل «مشکلات این‌جهانی» با «منطق محاسباتی سرد» است. خطر اصلی در جهان امروز، به بردگی کشیده شدن فیزیکی انسان‌ها توسط ربات‌های آهنی نیست، بلکه خطر مرگبارتر، «سپردن مرجعیت حقیقت به ماشین» است. هنگامی که ما برای پاسخ به مهم‌ترین و اساسی‌ترین پرسش‌های بشر همچون اخلاق، مرگ، رنج، عشق، هدف زندگی و معنای آفرینش به جای تفکر شهودی و هدایت الهی، به خروجی الگوریتم‌ها تکیه کنیم، هوش مصنوعی عملاً به «دین جدید» تبدیل می‌شود، دینی که خدایش «داده کلان» و پیامبرش «الگوریتم‌های پیش‌بینی» هستند.

انقراض معنوی و مرگ انسانیت

اگر امروز در محافل علمی از حضور و جهش و تسخیر هوش مصنوعی و انقراض نسل بشر سخن به میان می‌آید، منظور از میان رفتن فیزیکی تنها روی کره زمین نیست. انقراض واقعی زمانی رخ می‌دهد که انسانی با اعتقاد به معنویت، خدا، خلقت هدایت‌شده و ربوبیت الهی روی زمین باقی نماند. اگر دین، اخلاق مبتنی بر وحی و ارتباط با مبدأ هستی از زندگی بشر رخت بربندد، آن روز باید اعتراف کرد که «نسل انسان منقرض شده‌است»، حتی اگر میلیارد‌ها موجود دوپا با ظاهری شبیه به آدمیان، در شهر‌های تمام دیجیتال آینده تردد کنند.

کودکان امروز، در مواجهه با این سیلاب سهمگین از داده‌های بی‌خدا، در حال پرورش یافتن در بستری هستند که بزرگسالان فردای آن، بیشتر شبیه به پردازنده‌های متحرک فکر و زندگی خواهند کرد. وقتی معنویت از جغرافیای روح انسان جاروب شود، زندگی چیزی جز یک محاسبه ریاضی بی‌روح، تهی و ماشینی نخواهد بود. بازگرداندن مرجعیت فکر و اخلاق به فطرت الهی، تنها راه نجاتی است که هنوز برای بیدار کردن این ماشین بی‌رمز و راز خودشیفته یا به تعبیری «بشر مدرن» باقی مانده است.