درگیری خونین پدر ۷۳ ساله با پسر معتادش در خانه‌ای در یافت‌آباد تهران، با مرگ پسر ۳۹ ساله پایان یافت. در این حادثه پدر و پسر با چاقو یکدیگر را زخمی کردند و پسر دوم خانواده وقتی به خانه برگشت، با پیکر خونین برادر و پدرش روبه‌رو شد.

ساعت ۱۷ عصر پنج‌شنبه ۲۸ آبان امسال، فریاد‌های کمک‌خواهی پسر جوانی در یکی از ساختمان‌های منطقه یافت‌آباد تهران، همسایه‌ها را سراسیمه به مقابل خانه‌ای کشاند. پسر جوان با فریاد اعلام می‌کرد پدر و برادرش کشته شده‌اند. همسایه‌ها با ورود به خانه با صحنه‌ای هولناک روبه‌رو شدند، مردی ۳۹‌ساله با ضربات متعدد چاقو غرق در خون روی زمین افتاده‌بود و پدر ۷۳ ساله خانواده نیز با جراحات شدید در آستانه مرگ قرار داشت. لحظاتی بعد، مأموران پلیس و امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد حادثه در اتاق پذیرایی طبقه دوم ساختمان مسکونی رخ داده و پدر و پسر با چاقو یکدیگر را زخمی کرده‌اند. پزشک اورژانس پس از معاینه اعلام کرد پسر ۳۹ ساله به دلیل شدت خونریزی جان باخته است، اما پدرش هنوز زنده است. مرد سالخورده برای درمان به بیمارستان منتقل شد و همزمان با اعلام خبر قتل، قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کرد.

درگیری مرگبار پدر و پسر

بررسی‌های تیم جنایی و معاینات پزشکی قانونی نشان داد مقتول پنج ضربه چاقو به بدنش وارد شده‌است. شواهد اولیه حکایت از آن داشت که پدر و پسر در جریان درگیری با چاقو به یکدیگر حمله کرده‌اند و پسر جوان بر اثر جراحات وارده جان باخته است.

تحقیقات میدانی از همسایه‌ها نیز نشان داد پدر و پسر از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف و درگیری داشته‌اند. به گفته همسایه‌ها، ساعتی پیش از حادثه صدای مشاجره و درگیری آنها از داخل خانه شنیده می‌شد، اما، چون این اختلاف‌ها همیشگی بود، کسی تصور نمی‌کرد این‌بار مشاجره به جنایتی خونین منجر شود.

اعتیاد عامل اختلاف خانوادگی

کارآگاهان در ادامه از پسر دیگر خانواده تحقیق کردند. او درباره حادثه گفت: «برادرم شهروز مدتی قبل با رفت‌وآمد با دوستان ناباب به مصرف شیشه روی آورد. از آن زمان به بعد مدام اعضای خانواده را برای گرفتن پول و تأمین هزینه مواد مخدر تحت فشار قرار می‌داد و بیشتر درگیری‌هایش هم با پدرم بود. پدرم بار‌ها او را برای ترک اعتیاد در کمپ بستری کرد، اما شهروز هر بار پس از آزادی دوباره مصرف مواد را شروع می‌کرد. پدرم خیلی تلاش کرد او را به زندگی سالم برگرداند، اما موفق نشد. با افزایش مصرف مواد، آزار و اذیت‌های برادرم هم بیشتر شد. رفتارهایش باعث شده‌بود در محل زندگی و میان بستگان آبروی خانواده از بین برود و این موضوع پدرم را به‌شدت ناراحت می‌کرد.»

وی درباره روز حادثه ادامه داد: «بعد از ظهر برای انجام کاری از خانه بیرون رفته بودم و پدر و برادرم در خانه بودند. وقتی برگشتم، با صحنه هولناکی روبه‌رو شدم. آنها با یکدیگر درگیر شده و هر دو با ضربات چاقو زخمی شده بودند. جراحات برادرم خیلی شدیدتر از پدرم بود. بلافاصله از همسایه‌ها کمک خواستم، اما برادرم پیش از رسیدن اورژانس جان باخت و پدرم هم به بیمارستان منتقل شد.»

در پایان، جسد مقتول برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای روشن شدن جزئیات این درگیری مرگبار ادامه دادند. پدر خانواده نیز که در جریان حادثه مجروح شده است، همچنان تحت درمان قرار دارد تا پس از بهبودی امکان تحقیق از او و مشخص شدن دقیق چگونگی وقوع حادثه فراهم شود.