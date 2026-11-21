مردی که همسرش چهار سال قبل دختر سه‌ماهه‌شان را به قتل رسانده بود، در آستانه اجرای حکم قصاص، او را به شرط ازسرگیری زندگی مشترک پس از آزادی از زندان بخشید. به این ترتیب، زن جوان با پذیرش شرط شوهرش از قصاص نجات یافت

جوان آنلاین: مردی که همسرش چهار سال قبل دختر سه‌ماهه‌شان را به قتل رسانده بود، در آستانه اجرای حکم قصاص، او را به شرط ازسرگیری زندگی مشترک پس از آزادی از زندان بخشید. به این ترتیب، زن جوان با پذیرش شرط شوهرش از قصاص نجات یافت.

اواخر تیرماه سال ۱۴۰۰، مردی ۵۶ ساله با مراجعه به اداره پلیس تهران از ناپدید شدن ناگهانی همسر و دختر سه‌ماهه‌اش خبر داد. شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «چند سال قبل با همسرم ازدواج کردم و زندگی خوبی داشتیم. سه ماه قبل دخترمان به دنیا آمد و زندگی‌ام شیرین‌تر شد. من سر کار می‌رفتم و همسرم در خانه از دخترمان مراقبت می‌کرد. دو روز قبل وقتی از سر کار به خانه برگشتم، خبری از همسر و دخترم نبود. ابتدا تصور کردم به خانه یکی از بستگان یا دوستان رفته‌اند، اما هر چه منتظر ماندم، برنگشتند. تلفن همراه همسرم هم خاموش بود. به خانه بستگان و دوستان سر زدم و حتی مراکز درمانی را جست‌و‌جو کردم، اما ردی از آنها پیدا نکردم. چون همسرم هیچ‌وقت بدون هماهنگی از خانه بیرون نمی‌رفت، نگران شدم و برای پیدا کردن آنها از پلیس کمک خواستم.»

آغاز تحقیقات جنایی

با ثبت شکایت، پرونده به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران در نخستین مرحله دوربین‌های مداربسته اطراف محل زندگی خانواده را بررسی کردند و دریافتند زن جوان در حالی که نوزادش را در آغوش دارد، از خانه خارج شده‌است. با این حال، مقصد او مشخص نشد و جست‌و‌جو‌ها برای یافتن مادر و دختر ادامه پیدا کرد، اما هیچ ردی از او و نوزادش پیدا نکردند.

کشف جسد در شمال کشور

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه یک هفته بعد، مأموران یکی از شهر‌های شمالی کشور به کارآگاهان تهران خبر دادند جسد نوزاد دختر سه ماهه‌ای را کشف کرده‌اند. بررسی‌ها نشان داد مادر این نوزاد قصد داشته با کندن گودالی، جسد دخترش را دفن کند، اما افرادی متوجه ماجرا شده و پلیس را خبر کرده‌اند. با شناسایی زن بازداشت‌شده مشخص شد او همان زنی است که همسرش در تهران اعلام مفقودی کرده‌بود. به این ترتیب، زن جوان به همراه جسد دخترش به تهران منتقل شد و جسد نوزاد برای انجام معاینات تخصصی در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.

ادعای خفگی در تشت آب

زن ۳۰ ساله در نخستین تحقیقات مدعی شد دخترش هنگام حمام کردن از دست او سر خورده و داخل تشت آب افتاده و خفه شده‌است. او در توضیح ماجرا گفت: «بعد از تولد دخترم، شوهرم سر کار می‌رفت و، چون خانواده‌ام از من دور بودند، بیشتر اوقات در خانه تنها بودم و حال روحی خوبی نداشتم. روز حادثه تصمیم گرفتم دخترم را حمام کنم، اما ناگهان از دستم سر خورد و داخل تشت آب افتاد. برای لحظاتی شوکه شده‌بودم و فکرم کار نمی‌کرد. وقتی به خودم آمدم و دخترم را از تشت بیرون آوردم، متوجه شدم خفه شده‌است.»

متهم ادامه داد: «بدون اطلاع شوهرم، جسد دخترم را برداشتم و به ترمینال شرق رفتم. با اتوبوس به یکی از شهر‌های شمالی کشور رفتم و خانه‌ای اجاره کردم. حدود یک هفته با جسد دخترم در آن خانه زندگی کردم. چند بار تصمیم گرفتم خودکشی کنم، اما هر بار منصرف شدم.»

با طرح این ادعا، پدر نوزاد از همسرش به اتهام قتل شکایت کرد و پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد. از سوی دیگر، پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد علت مرگ نوزاد، ضربه به سر و شکستگی جمجمه بوده است. این گزارش ادعای مادر درباره خفگی اتفاقی دخترش را رد کرد و ظن کارآگاهان را نسبت به وقوع جنایت تقویت کرد.

اعتراف به قتل دختر سه‌ماهه

با مشخص‌شدن علت مرگ نوزاد، زن جوان بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و سرانجام با اظهار پشیمانی به قتل دخترش اعتراف کرد. پس از تکمیل تحقیقات، متهم راهی زندان شد و مدتی بعد در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. قضات دادگاه با توجه به محتویات پرونده، او را به قصاص محکوم کردند. حکم صادرشده پس از تأیید در دیوان عالی کشور، برای طی مراحل اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. به این ترتیب، زن جوان در آستانه اجرای حکم قرار گرفت و قرار بود پس از دریافت استیذان از رئیس قوه قضائیه، حکم قصاص درباره او اجرا شود.

شرط عجیب برای بخشش قاتل دخترش

در حالی که زن جوان روز‌های پایانی انتظار برای اجرای حکم را سپری می‌کرد، چند روز پیش از اجرای قصاص اتفاقی سرنوشت او را تغییر داد. شوهرش با مراجعه به دادسرا اعلام کرد حاضر است از حق قصاص خود بگذرد، اما برای بخشش همسرش شرطی دارد.

مرد میانسال اعلام کرد همسرش را به شرطی می‌بخشد که پس از آزادی از زندان، دوباره زندگی مشترکشان را از سر بگیرند و گذشته را فراموش کنند. وی گفت: «من همسرم را دوست دارم و می‌دانم که او الان پشیمان است و قتل نوزادمان هم اتفاقی بوده؛ به همین دلیل از او می‌خواهم دوباره پس از آزادی با من زندگی کند.»

شرط مرد از طریق واحد صلح و سازش به زن زندانی اعلام شد. زن جوان که در این مدت بار‌ها از کرده خود ابراز پشیمانی کرده‌بود، شرط شوهرش را پذیرفت و گفت در تمام این مدت هر شب با عذاب وجدان زندگی کرده و سخت‌ترین روز‌ها و شب‌های عمرش را در زندان گذرانده است. او همچنین گفت خود را مستحق قصاص می‌داند و از اینکه شوهرش او را بخشیده، احساس شرمساری می‌کند، اما امیدوار است پس از آزادی بتواند اشتباه هولناک خود را جبران کند. در نهایت، با اعلام گذشت کتبی مرد میانسال و صرف‌نظر کردن او از حق قصاص، زن جوان از مجازات قصاص رهایی یافت و از زندان آزاد شد و به زندگی دوباره بازگشت.