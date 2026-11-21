جوان آنلاین: «در دوره هفدهم جشنواره عمار حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. نگاه ویژه جشنواره امسال به ملت مبعوث است. جوایز ویژه‌ای در قالب‌های مختلف به آثار تولیدشده با محوریت ملت مبعوث داده خواهد شد. ما در این جشنواره هیچ دسته‌بندی‌ای برای هنرمندان نداریم و هرکسی که می‌خواهد به کشورش خدمت کند می‌تواند به این زمین آماده قدم بگذارد.»

بیژن نوباوه، دبیر هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در این نشست خبری که در کنار ساختمان گروه فلسفه علم دانشگاه شریف برگزار شد با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های مردمی گفت: گمان نمی‌کنم در هیچ‌یک از کشور‌های جهان، حتی کشور‌هایی که داعیه فعالیت فرهنگی دارند، چنین جشنواره‌های مردمی برگزار شود. اهمیت این رویداد در آن است که علاوه بر معرفی ایران به‌عنوان کشوری پایبند به ارزش‌های انسانی و انگیزه‌های اسلامی، زمینه حرکت هدفمند هنر و ادبیات را در مسیر اهداف فرهنگی و تمدنی جامعه فراهم می‌کند.

وی افزود: هر اندازه هنر، ادبیات و قالب‌های فرهنگی در یک کشور هدفمند حرکت کنند، آن جامعه به پایه‌ها و اهداف فرهنگی و تمدنی خود نزدیک‌تر می‌شود. یکی از دلایل حسادت دشمنان به ملت ایران نیز همین حرکت فرهنگی است که در قالب‌های واقعی همچون هنر، سینما، موسیقی، کتاب و دیگر عرصه‌ها نمود پیدا کرده است.

حرف‌های زیادی برای گفتن داریم

دبیر هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: همان‌طور که حادثه عاشورا به پایان حرکت‌های مردمی منجر نشد و به احیای این حرکت‌ها انجامید، جنایت علیه مدرسه شجره طیبه نیز به عاملی برای تقویت اراده مردم تبدیل شد. امروز بعید می‌دانم حتی یک ایرانی حاضر باشد بخشی از خاک کشورش، حتی به اندازه یک وجب، به دشمن واگذار شود. این اتفاقات در حقیقت احیاگر تفکر و اندیشه ایران اسلامی بوده است.

نوباوه گفت: قدرت واقعی ما درون و بطن مردم است و مطمئن باشید که تا همین جایی که در آن هستیم، هیمنه شیطانی‌ترین قدرت تاریخ بشر در هم شکسته شده است. ما به نزدیکی‌های قله‌ای رسیده‌ایم که توسط رهبر شهید وعده داده شده بود و قطعاً به قله صعود خواهیم کرد.

وی افزود: ما در دوره هفدهم جشنواره عمار حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. نگاه ویژه جشنواره امسال به ملت مبعوث است. جوایز ویژه‌ای در قالب‌های مختلف به آثار تولیدشده با محوریت ملت مبعوث داده خواهد شد. در جشنواره امسال قطعاً شاهد رویداد بزرگی خواهیم بود. در کنار این محور اصلی، نگاه جشنواره به حرکت مستضعفان علیه شیاطین هم ادامه خواهد داشت و امیدواریم این رویداد فرهنگی همچنان با حمایت مردم که بزرگ‌ترین سرمایه آن است ادامه پیدا کند.

وی با ابراز خرسندی از استمرار فعالیت جشنواره عمار در ۱۷ دوره گفت: ما خوشحالیم که در این حرکت فرهنگی می‌توانیم پیام خود را به دنیا منتقل کنیم. در جهان، سینما‌هایی مانند هالیوود و بالیوود و جریان‌های فیلمسازی در کشور‌های مختلف وجود دارند، اما مسئله این است که در کدام‌یک از این جریان‌ها می‌توان انگیزه‌های والای انسانی را در کنار حفظ ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌گرایی مشاهده کرد.

نوباوه در ادامه گفت: در کنار مسائل کلان، چند نکته اهمیت دارد. گمان نمی‌کنم در هیچ نقطه‌ای از جهان چنین جشنواره‌های مردمی‌ای برگزار شود. واقعیت این است که هرقدر هنر و ادبیات در کشوری هدفمند پیش برود، آن جامعه به اهداف و پایه‌های تمدنی خود نزدیک‌تر می‌شود. ما در این جشنواره هیچ دسته‌بندی‌ای برای هنرمندان نداریم و هرکسی که می‌خواهد به کشورش خدمت کند می‌تواند به این زمین آماده قدم بگذارد. متأسفم که گاهی می‌شنوم مسئولان ما از کشور‌هایی مثل فرانسه بخواهند تا برای ما فیلمساز تربیت کنند، ما به دنبال هنر برای هنر نیستیم و هنر را «دمیدن روح تعهد» می‌دانیم.

وی افزود: هدف ما فراهم کردن زمینه فعالیت برای همه هنرمندانی است که دغدغه خدمت به کشورشان را دارند. در دوره گذشته، بیش از ۳ هزار اثر به جشنواره ارسال شد که آماری قابل توجه و امیدبخش است. امیدواریم این تعداد در سال جاری افزایش پیدا کند و امسال شاهد حضور پررنگ‌تر آثار کشور‌های خارجی نیز باشیم.

دبیر جشنواره عمار با انتقاد از دعوت برخی کشور‌های دارای سابقه استعماری برای آموزش فیلمسازی به هنرمندان ایرانی اظهار کرد: متأسفانه گاهی می‌شنویم برخی مسئولان هنری از کشور‌های اروپایی مانند فرانسه و انگلستان که سابقه چندصدساله استعمار کشور‌های فقیر آفریقایی را دارند، دعوت می‌کنند تا برای ما فیلمساز تربیت کنند، در حالی که بستر تربیت فیلمساز در کشور خودمان بیش از بسیاری از نقاط دنیا فراهم است. ما برای آموزش و پرورش فیلمساز به فرانسه، انگلستان و امریکا نیاز نداریم.

کارتان را با قوت ادامه دهید

در ادامه این نشست، دست‌خط رهبر شهید انقلاب درباره جشنواره عمار نیز به نمایش گذاشته شد. در این یادداشت که در حاشیه گزارش عملکرد دومین جشنواره مردمی فیلم عمار در سال ۱۳۹۱ نوشته شده بود، آمده است: «دست شما درد نکند. کارتان را با قوت ادامه دهید و به خدا توکل کنید. همت بر این بگمارید که ابتکار و شجاعت و توانایی شما بر ساز و برگ لشکر ابلیس در عرصه سینما غلبه کند و یقین داشته باشید که این شدنی است؛ اِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. فَلِذَلِک فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کمَا أُمِرْتَ...»

در ادامه این نشست سعید خورشیدی رئیس شورای سیاست‌گذاری هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار نیز عنوان کرد: این رویداد هنری با دغدغه لبیک به ندای «أین عمار» امام شهید شکل گرفت و همواره مورد لطف و تفقد ایشان بود. ما این افتخار را داشتیم که در یک جلسه به صورت ویژه در محضر ایشان باشیم و نکات راه‌گشا و روشنگری را از زبان ایشان بشنویم.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عمار با یادآوری دیدار جمعی از بانیان و دست‌اندرکاران این رویداد هنری با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۶ گفت: در آن سال، جمعی از اعضای دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در قالب جلسات پنج‌شنبه‌شب‌ها و با موضوع تاریخ شفاهی انقلاب به دیدار رهبر شهید رفتند. با وجود اینکه موضوع اصلی جلسه تاریخ شفاهی انقلاب بود، یکی از نخستین پرسش‌های ایشان این بود که «از عمار چه خبر؟ از جشنواره چه خبر؟» این پرسش نشان می‌داد که جشنواره مورد توجه ویژه ایشان قرار دارد. امیدوارم که مجموعه برگزارکننده جشنواره بتواند عهد و رسالت خود را در قبال رهبر شهید استمرار بخشد، از اصالت‌ها و ارزش‌های این رویداد صیانت کند و در مسیر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب حرکت کند.

بعثت ملت و ایران ابرقدرت

محمدحسین صبوری دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به فراخوان جشنواره عنوان کرد: فراخوان جشنواره هفدهم روز ۲۵ مهر منتشر شد و مهلت ارسال آثار در قالب‌های مختلف هم تا دهم آذر تمدید شده است. شعار و محور اصلی این دوره از جشنواره با توجه به فضای شکل‌گرفته در یک سال اخیر، «بعثت ملت و ایران ابرقدرت» انتخاب شده است. طبق زمان‌بندی، جشنواره دوره هفدهم در نیمه دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: باید این نکته را متذکر بشوم که این دوره از جشنواره عمار با توجه به شرایط روز و بعثت مقتدرانه مردم اکران‌های خودش را در ماه‌های اخیر در قالب «سینما خیابان» آغاز کرده است. امسال در جشنواره در همه قالب‌ها دو فانوس و دو تقدیر خواهیم داشت که یک بخش آن به صورت ویژه به ملت مبعوث اختصاص دارد.