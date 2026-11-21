جوان آنلاین: «این نگاه که زنان همواره قربانی هستند و باید قهرمانانی برای حمایت از آنها وارد میدان شوند، از اساس با حقوق زنان در تضاد است. زنان زمانی می‌توانند به جایگاه واقعی خود در جامعه برسند که از این کلیشه‌ها رها شوند. نباید نسل جدید دختران و زنان جوان را با روایت دائمی قربانی بودن، مظلوم بودن و منفعل بودن به آینده منتقل کنیم.»

مریم اردبیلی رئیس جشنواره ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت» در نشست خبری این رویداد که روز گذشته در حوزه هنری برگزار شد، گفت: رویداد ایران‌دخت نشان‌دهنده شکل‌گیری تدریجی یک زیست‌بوم ارزشمند هنری در کشور است که با محوریت بانوان در حال رشد و توسعه است. این مسیر ممکن است با فراز و فرود‌هایی همراه بوده باشد، اما برآیند آن، دستاورد‌های چشمگیری داشته است. نکته اصلی این است که برخلاف الگو‌های قدیمی که همواره در پی رفع تناقض میان زنانگی و عاملیت بودند، امروز امکان ترکیب این دو ظرفیت بیش از گذشته فراهم شده است.

اردبیلی افزود: در نگاه‌های مختلف، چه در برخی نگرش‌های شرقی و سنتی و چه در دیدگاه‌های مادی‌گرایانه، همواره نوعی تناقض میان زنانگی و عاملیت و اثرگذاری زنان فرض می‌شد. بر اساس این نگاه، زنان ناگزیر بودند میان این دو وجه یکی را انتخاب کنند. اما در نگرش امروز، این امکان ارزشمند وجود دارد که زنانگی با عاملیت اجتماعی ترکیب شود و از این پیوند، ظرفیتی فوق‌العاده پدید آید؛ ظرفیتی که می‌تواند به حل مسائل ما در عرصه‌های گوناگون کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به آسیب‌ها و رنج‌های زنان افزود: در فرهنگ ما درد‌ها و آسیب‌هایی که زنان متحمل می‌شوند اهمیت و حساسیت ویژه‌ای دارد، اما مسئله این است که نباید نسل جدید دختران و زنان جوان را با روایت دائمی قربانی بودن، مظلوم بودن و منفعل بودن به آینده منتقل کنیم.

اردبیلی تصریح کرد: این نگاه که زنان همواره قربانی هستند و باید قهرمانانی برای حمایت از آنها وارد میدان شوند، از اساس با حقوق زنان در تضاد است. زنان زمانی می‌توانند به جایگاه واقعی خود در جامعه برسند که از این کلیشه‌ها رها شوند.

رئیس رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت» افزود: یکی از حوزه‌هایی که می‌توان در آن ترکیب ویژگی‌ها و مزیت‌های زنانه با عرصه‌های مختلف را به‌خوبی مشاهده کرد، حوزه بیان روایی و هنری، به‌ویژه هنر‌های نمایشی است. به نظر می‌رسد این حوزه ظرفیت تازه‌ای برای بروز و ظهور توانمندی‌های زنان فراهم می‌کند. ویژگی‌های زنانه می‌توانند در صورت‌بندی رویدادها، انتخاب زاویه دید و شیوه روایت آنها نقشی مؤثر داشته باشند و به انتقال مفاهیم به شکلی قابل‌فهم برای نسل‌های آینده و اقشار مختلف مردم، با سلایق و دیدگاه‌های گوناگون، کمک کنند. حتی در جهانی‌شدن این روایت‌ها نیز به نظر می‌رسد ویژگی‌های زنانه و مادرانه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

اردبیلی با اشاره به اینکه این حرکت نباید به یک رویداد مقطعی تبدیل شود، بلکه لازم است در بستر زمان ادامه پیدا کند و توسعه یابد افزود: همان‌طور که بسیاری از خبرنگاران محترم نیز اطلاع دارند، ما حدود ۱۷۰ هکتار فضای ویژه بانوان در اختیار داریم و سالن‌های روباز و سرپوشیده‌ای نیز وجود دارند که می‌توانند متناسب با الزامات و شرایط برگزاری نمایش‌ها، فضایی مناسب فراهم کنند. بسیار مشتاقیم که این اتفاق تحقق پیدا کند تا دختران و بانوان عزیز شهر تهران نیز بتوانند از چنین فضا‌هایی استفاده کنند. امیدوارم این رویداد سرآغازی برای شکل‌گیری مسیری پایدار باشد؛ مسیری که در ادامه، در همه نقاط شهر و سپس در سراسر کشور گسترش یابد. وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم در آینده شاهد ایجاد پایگاه‌ها و فضا‌های دائمی برای نمایش هنر‌های مرتبط با ایران‌دخت و هنر‌های نمایشی زنان در سطح کشور باشیم. شکل‌گیری چنین فضا‌هایی می‌تواند امید و انگیزه بیشتری در میان هنرمندان ایجاد کند تا در چارچوب یک زیست‌بوم فعال و پویا و با برخورداری از فضایی باز و آینده‌نگر، ظرفیت‌های زنانه را با جریان‌های مختلف هنری پیوند دهند و زمینه‌ساز خلق افق‌های تازه‌ای برای کشور باشند.

در ادامه مریم شعبانی مدیر مرکز نمایشی بانوان حوزه هنری و دبیر جشنواره ملی ایران دخت نیز با گرامیداشت یاد شهدا و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت» در پاسخ به نیاز و مطالبه موجود در جامعه شکل گرفت.

شعبانی در مورد با جزئیات این جشنواره اظهار کرد: این رویداد در سه بخش طراحی شد. در بخش نمایش‌های حرکتی، ۹۳ گروه از سراسر کشور به رویداد پیوستند و آثار خود را ارسال کردند. این آثار پس از طی مراحل بازبینی و داوری، ارزیابی شدند و تعدادی از آنها به رویداد راه یافتند. بخشی از برترین آثار نیز در ایام جنگ رمضان، به همت پایگاه بسیج شهید آوینی و حوزه هنری، در قالب اجرا‌های میدانی به نمایش درآمدند. هنرمندان در این اجرا‌ها در کنار مردم حضور داشتند و دوشادوش آنان به اجرای برنامه پرداختند. این اجرا‌ها با استقبال و بازدید گسترده مخاطبان در میدان‌های شهر همراه شد.

دبیر جشنواره ملی ایران دخت خاطر نشان کرد: نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های حرکتی و نمایش‌های میدانی سه بخش اصلی این رویداد هستند. در مجموع بیش از ۹۰ گروه از سراسر کشور به رویداد پیوستند و آثار خود را ارسال کردند که پس از طی مراحل بازبینی و داوری، تعدادی از آثار برای حضور در رویداد انتخاب شدند.