جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «سخنرانی تاریخی ریاست جمهوری وقت ایران آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» را دربردارد. این گفتار، ازسوی مؤسسه فرهنگی- هنری ایمان جهادی «صهبا» تدوین و نشر یافته است. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای این دفتر، نکات پی‌آمده را از نظر دور نداشته است:

«کتاب فشرده‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی، متنی است که از دل یک سخنرانی درباره انقلاب ایران شکل گرفته و بیش از آنکه فقط فهرستی از رویداد‌ها باشد، شرحی از مبانی، مراحل و منطق درونی نهضت ارائه می‌دهد. در این اثر، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای انقلاب را از آغاز حرکت در سال ۱۳۴۱ تا پیروزی در بهمن ۱۳۵۷ و سپس سال‌های نخست استقرار نظام جمهوری اسلامی مرور کرده است. متن، هم به رخداد‌های شناخته‌شده‌ای مثل ۱۵خرداد، تبعید امام خمینی، گسترش مبارزه در شهر‌ها و سلسله‌چهلم‌ها می‌پردازد و هم می‌کوشد توضیح دهد چرا این رخدادها، در کنار هم به یک حرکت فراگیر تبدیل شدند. کتاب فشرده‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی، فضای فکری نهضت را نیز روشن می‌کند. بخش مهمی از آن، به تفاوت میان برداشت دینی مورد نظر گوینده و آنچه در متن از آن با عنوان تفسیر استعماری دین یاد شده، اختصاص دارد. از همین زاویه، نقش روحانیون، مسجد، منبر، جلسات تفسیر و شبکه ارتباطی نیرو‌های مذهبی در پیشبرد مبارزه برجسته می‌شود. متن، انقلاب را فقط نتیجه نارضایتی سیاسی نمی‌داند و بر پیوند میان ایمان، آگاهی، صبر، سازمان‌یافتگی و حضور عمومی مردم تکیه می‌کند. در کنار این بحث‌ها، کتاب به پیامد‌های پیروزی انقلاب، نسبت آن با جهان اسلام، مسئله وحدت، مقابله با سلطه و افق‌های اجتماعی و سیاسی پس از پیروزی هم پرداخته است. به همین دلیل، این کتاب هم برای شناخت روایت رسمی از تاریخ انقلاب اهمیت دارد و هم برای فهمیدن اینکه این تاریخ با چه مفاهیم و واژگانی تفسیر شده است. کتاب فشرده‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی، سیر نهضت را از آغاز اعتراض‌های دینی در سال ۱۳۴۱ دنبال می‌کند و نشان می‌دهد، چگونه حرکت اولیه پس از ۱۵خرداد، وارد مرحله‌ای طولانی از بازسازی فکری، تبلیغ، افشاگری و گسترش شبکه مبارزه شد. متن، سپس به رخداد‌های منتهی به اوج‌گیری عمومی انقلاب می‌رسد از درگذشت حاج آقا مصطفی خمینی و واکنش‌های مردمی تا قیام‌های پیاپی در شهر‌های مختلف و بازگشت امام خمینی به ایران. در ادامه، اثر توضیح می‌دهد از نگاه گوینده، انقلاب فقط یک جابه‌جایی سیاسی نبود، بلکه بر پایه ایمان دینی، حضور مردم و مقابله با سلطه شکل گرفت و پس از پیروزی نیز با همین منطق تعریف شد. این کتاب برای طیف‌های پی آمده مفید است: خوانندگانی که می‌خواهند با سیر کلی رخداد‌های منتهی به انقلاب اسلامی آشنا شوند؛ کسانی که به مبانی فکری و دینی مطرح‌شده در تبیین انقلاب علاقه دارند؛ پژوهشگران و دانشجویانی که می‌خواهند یک روایت فشرده از تاریخ نهضت و پیروزی انقلاب را مرور کنند؛ مخاطبانی که می‌خواهند نقش نیرو‌های مذهبی و مردمی را در روند مبارزه دقیق‌تر بشناسند و علاقه‌مندان به سخنرانی‌های تاریخی و متونی که از دل بیانات سیاسی و فکری شکل گرفته‌اند....»