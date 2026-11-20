\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u067e\u06cc\u0645\u0627\u0646:\u00a0\n\u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0632\u0627\u0631\u0639\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u0628\u0631\u0642\u0648\u06cc\u06cc\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0645\u0631\u06cc\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u062a\u06cc\u06a9\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u062d\u0628\u06cc\u060c \u067e\u0648\u0631\u06cc\u0627 \u0634\u0647\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0639\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u062a\u06cc\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0641\u0648\u0645\u0627\u060c \u067e\u0648\u06cc\u0627 \u067e\u0648\u0631\u0639\u0644\u06cc \u0648 \u067e\u0648\u0631\u06cc\u0627 \u0644\u0637\u06cc\u0641\u06cc\u200c\u0641\u0631