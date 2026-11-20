جوان آنلاین: تیم ملی هندبال بانوان ایران صبح امروز جمعه ۲۹ آبان برای حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، تهران را به مقصد آلماتی قزاقستان ترک کرد. کادر فنی تیم ملی به همراه ۱۹ بازیکن عازم مسابقاتی شدند که از ۲ تا ۱۲ آذرماه برگزار می‌شود.

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی اعضای تیم ملی ایران را در این رویداد تشکیل می‌دهند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ کنگ و تایلند هم‌گروه است. برنامه مسابقات تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به این ترتیب است:

دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – هنگ‌کنگ

سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰

ایران - چین

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – تایلند

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰

ایران – ژاپن

چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان جواز صعود به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.