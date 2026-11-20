جوان آنلاین: میکل آرتتا سرمربی آرسنال که تیمش در صدر جدول لیگ برتر انگلیس قرار دارد صدرنشین جدول گران‌ترین سرمربیان جهان نیز هست.

او سالانه ۲۹ میلیون یورو درآمد دارد و به همین خاطر در بین تمام مربیان در صدر است.

سیمونه اینزاگی سرمربی الهلال عربستان با ۲۶ میلیون یورو دوم است و دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو مادرید با ۲۳.۵ میلیون یورو در رده سوم قرار دارد.

لوئیس انریکه سرمربی پاری سن ژرمن، الیور گلسنر سرمربی سابق کریستال پالاس و ژابی آلونسو سرمربی چلسی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند و ژوزه مورینیو پرتغالی در جایگاه هفتم ایستاده است.

انزو مارسکا سرمربی منچسترسیتی، آنژه پوستج اوغلو سرمربی استرالیایی النصر عربستان و لوچانو اسپالتی نیز در این فهرست حضور دارند.

این اولین جدول پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان بعد از پایان دوران پپ گواردیولا در منچسترسیتی است. این مربی اهل کاتالان فعلا ترجیح داده است استراحت کند و به نظر نمی‌رسد حداقل زودتر از تابستان سال بعد تیم بعدی خود را انتخاب کند.