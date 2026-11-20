مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ تکواندوکار به میزبانی کره جنوبی برگزار شد و نمایندگان ایران موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

جوان آنلاین: رقابت‌های پاراتکواندو قهرمانی جهان در کره جنوبی در حال برگزاری است و تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده، محمدطه حسن‌پور، آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور در این رقابت‌ها حضور دارند.

در نخستین روز این رقابت ها، زهرا رحیمی با قبول شکست مقابل لی یوجیه از چین (قهرمان پارا المپیک و پارا آسیایی) به مدال نقره وزن ۵۲- کیلوگرم مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۰۲۶ رسید.

ایلار جامی با برتری در دو راند فینال مقابل نوال لاریف از مراکش به مدال طلای وزن منهای ۴۷ کیلوگرم این رقابت‌ها دست یافت.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده مهدی احمدی و هدایت تیم ملی زنان بر عهده عاطفه کشاورز است.

مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی دارای ۱۴۰ امتیاز است و نتایج به‌دست‌آمده در آن نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس خواهد داشت.