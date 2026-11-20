جوان آنلاین: از مرد بلندقامتی که شهادتش، تصویر شگفتی از «توکلت علی الحی الذی لایموت» (سوره فرقان، آیه ۵۸) بوده، ناگفته‌های زیاده باقی مانده، اما یکی از مهمترین این ناگفته‌ها انس ایشان با کتاب است.

رهبر شهیدی که می‌گفت: «هیچ چیز جای کتاب را نمی‌گیرد» (دیدار با مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران، تیر ۱۳۹۰) و همواره خواستار توجه به کتاب در تربیت کودکان و نوجوانان بود. رهبری که معتقد بود «باید به مقوله کتاب اهمیت داد، زیرا پیشرفت کشور بدون پیشرفت کتاب ممکن نیست و ما هنوز خیلی عقبیم» (دیدار از بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران ۱۳۹۰).

این گزارش روایتی است از رهبر شهید، آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در میان کتاب‌ها، جست‌وجویی در تصاویر تاریخی که لبخند ایشان در مواجه با کتاب را بازگو می‌کند، روایت خردمندی که به راه حکمت می‌رفت.

«حقیقت آن است که کتاب یکی از ارزشمندترین فرآورده‌های بشری و گنجینه‌ی بزرگ‌ترین ثروت‌های بشر یعنی دانش و تحقیق است. دین و دنیای بشر و جسم و جان انسان، به برکت کتاب تأمین و تغذیه می‌شود و فرایند کمال بشری به وسیله‌ی کتاب تحقق می‌یابد. کتاب، مادر تمدن‌ها و نیز عصاره آنها است.»

این تصویر سرآغازی از بازدید‌های هر ساله از نمایشگاه کتاب تهران بود، زمانی که رهبر شهید برای هر نمایشگاه کتاب در نظر می‌گرفتند و به کتاب‌ها ارزش می‌دادند.

«امروز کتاب‌خوانی و علم‌آموزی، نه تنها یک وظیفه ملی، که یک واجب دینی است. از همه بیشتر، جوانان و نوجوانان، باید احساس وظیفه کنند، اگر چه آن‌گاه که انس با کتاب رواج یابد، کتاب‌خوانی، نه یک تکلیف، که یک کار شیرین و یک نیاز تعلل‌ناپذیر و یک وسیله برای آراستن شخصیت خویشتن تلقی خواهد شد.» روشنای علم، ج. ۱، ص. ۳۶۷

بر اساس همین اندیشه است که اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی و مساجد، مورد توجه رهبر شهید بوده است.

«برای یک ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن، با کتاب سر و کاری نداشته باشند، و برای یک فرد، توفیق عظیمی است که با کتاب، مأنوس و همواره در حال بهره‌گیری از آن، یعنی آموختن چیز‌های تازه باشد.» روشنای علم، ج. ۱، ص. ۳۶۷

به همین دلیل بود که ایشان با شعرا و اهالی ادب دیدار می‌کردند و تلاش داشتند که کتاب ترویج شود.

کار دیگر برای ترویج کتابخوانی، نوشتن تقریظ بر کتاب‌های گوناگون بود که حتی بعد از شهادتشان نیز چند کتاب به تحسین ایشان منتشر شد.

اما در خلوت شخصی خویش هم ایشان، با کتاب‌ها انس داشتند.

«احساس تمایل به خواندن کتاب فقط این نیست که کتاب، داستانی باشد؛ نه، گاهی اوقات یک کتاب، داستان هم نیست، اما متین و مُتْقَن و صحیح و خوش‌عبارت است؛ وقتی دست انسان می‌رسد و می‌خواند، می‌بیند معلوماتی پیدا می‌کند؛ لذا آن را تا آخر می‌خواند.» امین زبان و ادب پارسی، ج. ۱، ص. ۱۹۸

منابع:

کتاب «روشنای علم»، مروری بر بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون دانش و تولید علم، انتشارات انقلاب اسلامی

کتاب امین زبان و ادبیات پارسی، رهگفتار‌های امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، درباره زبان و ادبیات فارسی، به گردآوری محمدحسن مقیسه، انتشارات انقلاب اسلامی

منابع

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سایت رسمی رهبر شهید