وزارت ورزش و جوانان با صدور پیامی، انتخاب علیرضا بیرانوند و مرضیه جعفری به‌عنوان برترین‌های فوتبال آسیا را تبریک گفت. همچنین اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دست آوردن این عنوان را به بیرانوند و جعفری تبریک گفتند.

جوان آنلاین: وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «درخشش نمایندگان شایسته فوتبال ایران در مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا و کسب دو عنوان ارزشمند قاره‌ای، اتفاقی پرافتخار برای ورزش کشور و نشانه‌ای از ظرفیت، توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی فوتبال ایران در سطح آسیاست.

انتخاب علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان، به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا، پس از ۲۲ سال بار دیگر نام ایران را در صدر این بخش از معتبرترین جوایز فوتبال قاره قرار داد؛ افتخاری که حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار و عملکرد درخشان این ملی‌پوش در عرصه فوتبال است.

همچنین انتخاب شایسته مرضیه جعفری برای دومین سال متوالی به‌عنوان بهترین مربی زن سال آسیا، بیانگر توانمندی، دانش و ظرفیت بالای مربیان زن ایرانی و جایگاه رو به رشد ورزش زنان کشور در رقابت‌های بین‌المللی است؛ موفقیتی که بار دیگر شایستگی و قابلیت‌های بانوان ورزش ایران را به نمایش گذاشت.

بی‌تردید در میان نامزد‌های این دوره، چهره‌های دیگری نیز از شایستگی و توانمندی لازم برای کسب این عناوین برخوردار بودند، اما انتخاب نمایندگان ایران را باید فرصتی ارزشمند برای بازتاب توان فوتبال کشور و تثبیت جایگاه ایران در معادلات ورزشی قاره دانست.

وزارت ورزش و جوانان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به علیرضا بیرانوند و مرضیه جعفری، جامعه فوتبال، خانواده بزرگ ورزش و به‌ویژه مردم و فوتبال‌دوستان ایران، امیدوار است این افتخارات زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر و تقویت جایگاه فوتبال ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشد.»

همچنین اعضای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی، موفقیت در کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را به بیرانوند تبریک گفتند. ملی‌پوشان انتخاب مرضیه جعفری را نیز به عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا برای دومین سال پیاپی تبریک گفتند.