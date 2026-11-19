علیرضا بیرانوند پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا گفت: این جایزه فردی نیست و متعلق به مردم ایران و هواداران فوتبال است. از هواداران پرسپولیس ممنونم و آن لحظه‌ها در زندگی من جایگاه مهمی دارد. از هواداران تراکتور ممنونم که در لحظات سخت یار برادر کوچک خود بودند. لازم می‌دانم از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز تشکر کنم که خیلی به من در این مدت کمک کرد.

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند پس از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا گفت: امیدوارم هیجان این لحظه اجازه بدهد که هر آنچه می‌خواهم بگویم. از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای لایق دانستن من به عنوان این جایزه تشکر می‌کنم. حضور در این صحنه و دریافت جایزه برای من فراموش نشدنی است. به نمایندگی از کشورم ایران سربلند احساس خوشحالی می‌کنم.

وی ادامه داد: این جایزه فردی نیست و متعلق به مردم ایران و هواداران فوتبال است. از هواداران پرسپولیس ممنونم و آن لحظه‌ها در زندگی من جایگاه مهمی دارد. از هواداران تراکتور ممنونم که در لحظات سخت یار برادر کوچک خود بودند. لازم می‌دانم از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز تشکر کنم که خیلی به من در این مدت کمک کرد. تماشای پرچم ایران وجودم را پر از مسئولیت می‌کند. امیدوارم مردم ایران خوشحال شده باشند. از کنفدراسیون فوتبال آسیا و مهمان نوازی کشور تایلند بابت مهمان نوازی این شب خاطره انگیز صمیمانه سپاسگزارم.