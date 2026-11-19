علیرضا بیرانوند، به عنوان نخستین دروازه‌بان تاریخ عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را کسب کرد. مرضیه جعفری برای دومین سال پیاپی عنوان بهترنی مربی زن آسیا را کسب کرد. حسین طیبی و سعید احمدعباسی رقابت برای عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا را به عثمان موسی از تایلند باختند. فدراسیون فوتبال ایران نیز نامزد دریافت جایزه ویژه رئیس AFC در بخش فوتبال پایه بود، اما به این جایزه نرسید.

جوان آنلاین: فهرست نامزد‌های جوایز بهترین‌های سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شده است و ایران در چهار بخش انفرادی و یک بخش فدراسیونی نماینده دارد. این مراسم اکنون در حال برگزاری است.

در مهم‌ترین بخش این مراسم، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، برای کسب عنوان بهترین بازیکن مرد سال آسیا با فراس البریکان و سالم الدوساری، دو بازیکن تیم ملی عربستان، رقابت می‌کند.

در بخش بهترین بازیکن فوتسال آسیا نیز دو ملی‌پوش ایران حضور دارند. حسین طیبی، بازیکن گهرزمین سیرجان و سعید احمدعباسی، بازیکن گیتی‌پسند اصفهان، برای کسب این عنوان با محمد عثمان موسی از تایلند رقابت خواهند کرد.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و خاتون بم، دیگر نماینده ایران در بخش انفرادی است که برای کسب عنوان بهترین مربی زن سال آسیا با ما شیائوژو از چین و پارک یون‌جونگ از کره جنوبی رقابت می‌کند.

علاوه بر این چهار نامزد، فدراسیون فوتبال ایران نیز در بخش جایزه ویژه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای توسعه فوتبال پایه در سطح طلایی نامزد شده است. فدراسیون‌های فوتبال استرالیا و ژاپن دیگر نامزد‌های این بخش هستند.

گزارش زنده مراسم بهترین‌های سال آسیا:

- جایزه بهترین فدراسیون عضو AFC در سطح الماس توسط مهدی تاج، رئیس فدراسیون ایران به رییس فدراسیون تایلند اهدا شد.

- مرضیه جعفری برای دومین سال متوالی بهترین مربی زن فوتبال آسیا شد.

- عثمان موسی از تایلند به عنوان بهترین مرد فوتسال آسیا انتخاب شد تا سعید احمدعباسی و حسین طیبی از کسب این افتخار باز بمانند.

- گو کورودا از ژاپن بهترین مربی مردان سال آسیا شد.

- بهترین فدراسیون سال و بهترین فدراسیون در پیشرفت فوتبال پایه نیز به ژاپن رسید.

- بهترین لژیونر جوان سال آسیا ریونوسکه ساتو از ژاپن بود.

- کیم کیونگ‌یونگ، بهترین بازیکن زن فوتبال آسیا شد.

- علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا شناخته شد. این برای نخستین بار است که یک دروازه‌بان به عنوان برترین بازیکن سال آسیا انتخاب می‌شود.