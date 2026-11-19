شکست تیم بوکس استقلال در نخستین دیدار لیگ برتر، تنها یک نتیجه غیرمنتظره نبود؛ غیبت ستاره‌ها، اختلافات داخلی و مشکلات مربوط به قرارداد‌های مالی، شرایط این تیم را در آغاز مسابقات بحرانی کرده است.

جوان آنلاین: شکست تیم استقلال مقابل رودهن در نخستین دیدار رقابت‌های لیگ برتر بوکس نشان داد که شرایط آبی‌پوشان برخلاف انتظارات، چندان مساعد نیست.

ظاهراً ماجرا از جایی آغاز شده که با وجود حضور اصغر اشرفی، یکی از مربیان باتجربه بوکس، در کادر فنی استقلال، دخالت‌ها و نفوذ یک مربی جوان و کم‌تجربه که بخش عمده فعالیتش در فضای مجازی است، حواشی عجیبی را برای این تیم به وجود آورده است.

غیبت تعدادی از ستاره‌های استقلال در نخستین مسابقه نشان داد که اوضاع این تیم چندان مساعد نیست. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از رقابت‌های لیگ، تعدادی از بوکسور‌های استقلال به دلیل مشخص نبودن وضعیت قرارداد‌های مالی خود حاضر به مبارزه نشدند و همین موضوع فرصت را برای تیم جوان رودهن فراهم کرد تا مقابل استقلال به پیروزی برسد.

ماجرا از آنجا پیچیده‌تر شده که ظاهراً استقلال به جای سپردن کامل امور فنی و مدیریتی تیم به اصغر اشرفی، شاهد دخالت این مربی جوان و کم‌تجربه در برخی مسائل تیم، از جمله موضوع قرارداد بوکسورها، بوده است. گفته می‌شود همین مسئله اختلافاتی را میان اعضای تیم به وجود آورده و حتی تعدادی از بوکسور‌ها به دلیل مشکلات و ناهماهنگی‌های ایجادشده، در مراسم وزن‌کشی نیز حضور پیدا نکرده‌اند.

این اتفاقات در نهایت به اختلاف میان تیم استقلال و سازمان لیگ نیز کشیده شده، بحث و جدل‌هایی را به دنبال داشته است. از یک سو، تعدادی از بوکسور‌ها به دلیل مشکلات قراردادی و نرسیدن به توافق مالی حاضر به مبارزه نشدند و از سوی دیگر، غیبت برخی دیگر در مراسم وزن‌کشی، شرایط استقلال را پیش از نخستین مسابقه با چالشی جدی مواجه کرد. در نهایت نیز تیم جوان رودهن توانست از این وضعیت به سود خود استفاده کند و استقلال را شکست دهد.

به نظر می‌رسد این گل به خودی، بیش از آنکه در رینگ مسابقات رقم خورده باشد، حاصل تصمیمات و اختلافات داخلی استقلال بوده است؛ اتفاقی که حتی در دومین روز رقابت‌ها نیز ادامه دارد. بر اساس آخرین اطلاعات، تا ساعاتی پیش از آغاز مسابقات امروز، تعدادی از بوکسور‌های استقلال همچنان به دلیل مشخص نبودن وضعیت قرارداد‌ها و مسائل مالی، حاضر به مبارزه نبودند و اعتراض خود را به این شرایط ادامه می‌دادند.

با وجود این حواشی، مسابقات لیگ برتر بوکس طبق برنامه‌ریزی سازمان لیگ و در چارچوب زمان‌بندی اعلام‌شده در حال برگزاری است و سایر تیم‌ها مبارزات خود را دنبال می‌کنند؛ اما استقلال از همان نخستین روز حضور در این رقابت‌ها، درگیر مشکلات و حواشی متعددی شده است.

اکنون باید منتظر ماند و دید با توجه به تغییرات اخیر در رأس باشگاه استقلال و جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته در ساختار مدیریتی بخش ورزش این باشگاه، مدیران آبی‌پوش چه واکنشی به اتفاقات رخ‌داده در تیم بوکس نشان خواهند داد. آیا با عوامل ایجاد این حواشی برخورد خواهد شد یا مدیران استقلال برای حل مشکلات مالی و بازگرداندن ستاره‌های معترض به رینگ، راهکاری پیدا خواهند کرد؟

آنچه مشخص است، استقلال لیگ برتر بوکس را در شرایطی آغاز کرده که به جای تمرکز بر رقابت با حریفان، از همان ابتدا درگیر حاشیه‌های داخلی شده است.