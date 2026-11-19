جوان آنلاین: در حالی که طی ساعات گذشته اخباری مبنی بر استعفای سهراب بختیاری‌زاده از هدایت تیم فوتبال استقلال منتشر شده است، پیگیری خبرنگار مهر از یکی از مدیران این باشگاه نشان می‌دهد که تاکنون نامه کتبی استعفای این سرمربی به باشگاه نرسیده است.

به گزارش مهر، تا این لحظه نامه رسمی و کتبی استعفای بختیاری‌زاده به باشگاه ارسال نشده و ممکن است این موضوع به صورت شفاهی مطرح شده باشد.

باشگاه استقلال شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای حمایت قاطع خود را از بختیاری‌زاده اعلام کرد.

مدیران باشگاه به سرمربی تیم خود وعده داده‌اند که برای برطرف کردن مشکلات موجود و فراهم کردن شرایط مناسب جهت ادامه فعالیت کادر فنی اقدام خواهند کرد.

در همین راستا مدیران استقلال تلاش می‌کنند بختیاری‌زاده را برای ادامه همکاری متقاعد کنند و از او بخواهند در تمرین امروز آبی‌پوشان حضور پیدا کند.