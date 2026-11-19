جوان آنلاین: تیم فوتبال ساحلی ایران از ساعت ۱۰:۳۰ امروز مقابل افغانستان نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا را برگزار کرد.

این دیدار که تحت تاثیر بارش شدید باران در تایلند با تاخیر آغاز شد با پیروزی ۹ بر ۲ شاگردان علی نادری همراه بود.

محمد مختاری، سبحان فاله، رضا دیری (دو گل)، موحد محمدپور، علی میرشکاری و سیدمهدی می‌جلیلی برای ایران در این دیدار گلزنی کردند.

آغاز پرگل فوتبال ساحلی ایران با پیروزی مقابل افغانستانتیم فوتبال ساحلی ایران در گروه B با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان همگروه است و روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف ویتنام می‌رود و روز دوشنبه ۲ آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ با لبنان دیدار می‌کند.