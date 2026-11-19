نیمار در پیروزی سانتوس درخشید، اما باز هم با هواداران تیم حریف درگیری لفظی پیدا کرد.

جوان آنلاین: پیروزی یک بر صفر سانتوس مقابل کوریتیبا در بامداد پنجشنبه، در ورزشگاه «کوتو پریرا» و در چارچوب هفته سی‌وپنجم لیگ برزیل، با نمایش مهارت‌های تماشایی نیمار و البته حواشی جنجالی این ستاره برزیلی همراه شد.

به گزارش ایسنا، پس از سوت پایان مسابقه، نیمار با پیراهن شماره ۱۰ در حال مشاجره لفظی با تعدادی از هواداران تیم میزبان دیده می‌شود.

توهین نیمار به هواداران کوریتیبا

نیمار خطاب به هواداران کوریتیبا از آنها خواست به او احترام بگذارند، اما سپس با لحنی تند به آنها پاسخ داد و گفت: به جهنم بروید! شما به دسته دوم سقوط خواهید کرد، احمق‌ها! باید به من احترام بگذارید، به من احترام بگذارید.

این اتفاق در حالی رخ داد که نیمار در حال جشن گرفتن پس از پیروزی ارزشمند تیمش در زمین حریف بود.

البته تنش‌های مسابقه تنها به نیمار محدود نشد و گابیگول نیز با هواداران تیم رقیب درگیری لفظی پیدا کرد. این مهاجم پس از خروج از زمین درباره اختلاف خود با جوسوئه، هافبک کوریتیبا، توضیح داد و دلیل شادی‌اش مقابل این بازیکن را تشریح کرد.

گابیگول در گفت‌و‌گو با شبکه «رکورد» اظهار داشت: این اتفاقات در جریان مسابقات رخ می‌دهد. جوسوئه با شانه‌اش به من ضربه زد و حرف‌هایی زد که نباید می‌زد. فکر می‌کنم حالا آنها به دسته دوم سقوط خواهند کرد.

گل پیروزی‌بخش گابیگول با پاس غیرمستقیم نیمار

این حواشی در مسابقه‌ای رقم خورد که سانتوس موفق شد سه امتیاز مهم را در مسیر کسب سهمیه حضور در رقابت‌های فصل آینده کوپا لیبرتادورس به دست آورد.

تک‌گل این مسابقه در دقیقه ۴۹ نیمه دوم به ثمر رسید؛ جایی که گابیگول از توپ برگشتی حاصل از شوت نیمار استفاده کرد و دروازه حریف را گشود.

داور ابتدا این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد، اما پس از بررسی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، صحت گل تأیید شد.

این نخستین بار در سال ۲۰۲۶ نبود که نیمار و هواداران کوریتیبا مقابل یکدیگر قرار می‌گرفتند.

دو تیم پیش‌تر در تاریخ ۱۳ مه در همین ورزشگاه به مصاف هم رفته بودند که سانتوس با نتیجه دو بر صفر پیروز شد و حریف خود را از مرحله پنجم جام حذفی برزیل حذف کرد.

در آن مسابقه نیز هواداران کوریتیبا پس از تعویض نیمار به تحریک این بازیکن پرداختند و شعار می‌دادند: «تو به جام جهانی نخواهی رفت!»

نیمار هم در واکنش به این شعار‌ها با حرکاتی کنایه‌آمیز به نتیجه مسابقه اشاره کرد.

پیروزی اخیر برای سانتوس اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چرا که این تیم بار دیگر توانست در یک مسابقه خارج از خانه در لیگ برزیل به پیروزی برسد.

نیمار در این دیدار نمایش فنی درخشانی داشت و با حرکات تکنیکی خود بار‌ها مدافعان حریف را به دردسر انداخت. او با دریبل‌های تماشایی، عبور دادن توپ از بین پا‌های بازیکنان و حتی فرستادن توپ از بالای سر آنها، بار دیگر بخش زیادی از توانایی‌های فنی گذشته خود را به نمایش گذاشت.

مدافعان کوریتیبا برای متوقف کردن نیمار بار‌ها به برخورد‌های شدید متوسل شدند و همین مسئله بر تنش‌های مسابقه افزود.

با این نتیجه، سانتوس همچنان برای کسب سهمیه حضور در کوپا لیبرتادورس ۲۰۲۷ رقابت می‌کند، در حالی که امتیازات کوریتیبا در عدد ۴۳ متوقف شد و این تیم همچنان خطر سقوط به دسته دوم را احساس می‌کند.