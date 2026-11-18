جوان آنلاین: دوران موریاسو در تیم ملی فوتبال ژاپن به پایان رسیده است.

گمانه زنی‌ها درباره مقصد بعدی این سرمربی باتجربه زیاد است.

موریاسو درباره مقصد بعدی خود سخن به میان آورد.

او گفت: در رسانه‌ها شایعات مختلف و متعددی می‌بینم، اما تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی‌ای به دستم نرسیده است. به همین دلیل، از این پس می‌خواهم به دنبال فرصت شغلی جدیدی باشم.

موریاسو ادامه داد: اگر فرصتی پیش بیاید، اروپا را به‌عنوان گزینه نخست خود در نظر خواهم گرفت. چه در تیم ملی و چه در یک باشگاه، تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت تا بتوانم نقش مؤثری ایفا کنم. فعلا فرصت دارم و باید ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد.