جوان آنلاین: در جریان سومین جنگ تحمیلی، بیش از ۷۰پروژه در حوزه‌های مختلف تعریف کردیم و تلاش شد تحولات و نیاز‌های میدان به فناوری و توانمندی عملیاتی تبدیل شود.

سردار سیدمجید ابن‌الرضا، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، روز گذشته در نشست دستاورد‌ها و موفقیت‌های دفاعی که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی صنعت دفاعی در ارتقای قدرت بازدارندگی کشور گفت: مسیر توسعه صنعت دفاعی که با هدایت و تدابیر رهبر شهید انقلاب و مجاهدت دانشمندان، مهندسان و کارکنان وزارت دفاع شکل گرفته، امروز نیز با همان رویکرد و در چارچوب تقویت بنیه دفاعی کشور ادامه دارد. وی با گرامیداشت یاد شهدای وزارت دفاع، به‌ویژه شهدای صنعت دفاعی، اظهار کرد: امروز وظیفه ماست که با کار جهادی، تصمیم‌گیری دقیق و تکیه بر توان داخلی، مسیر تقویت قدرت دفاعی کشور را با جدیت دنبال کنیم. هر گامی که در این مسیر برداشته می‌شود، ادامه راه مردانی است که جان خود را برای تأمین امنیت کشور فدا کردند.

جانشین وزیر دفاع با اشاره به ضرورت هماهنگی صنعت دفاعی با تحولات سریع میدان نبرد و فناوری‌های نوین افزود: هر تغییری که در میدان رخ می‌دهد، پیام و نیاز جدیدی برای مجموعه دفاعی کشور ایجاد می‌کند و وظیفه ما این است که این نیاز‌ها را به زبان فناوری و تحقیق تبدیل کرده و در کوتاه‌ترین زمان به محصول و قابلیت عملیاتی برسانیم. سردار ابن‌الرضا با اشاره به تجربه جنگ رمضان تصریح کرد: در جریان این جنگ، بیش از ۷۰ پروژه در حوزه‌های مختلف تعریف کردیم و تلاش شد تحولات و نیاز‌های میدان به فناوری و توانمندی عملیاتی تبدیل شود. در واقع، صنعت دفاعی کشور توانست نیاز‌های عملیاتی را شناسایی و برای پاسخگویی به آنها، مسیر‌های فناورانه جدیدی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه جنگ‌های تحمیلی اخیر صرفاً آزمونی برای سنجش آمادگی و توانمندی‌های موجود نبود، افزود: این جنگ‌ها فرصتی برای ارزیابی توانایی صنعت دفاعی در دریافت نیاز از میدان، تبدیل آن به مسئله فناورانه و رساندن راهکار‌ها به قابلیت عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان بود. جانشین وزیر دفاع با تأکید بر ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور در جریان جنگ رمضان گفت: به دلایل مختلفی که در ادامه تشریح خواهد شد، نیرو‌های مسلح و صنعت دفاعی در این جنگ با قدرت، خلاقیت و توان فناورانه بیشتری نسبت به گذشته عمل کردند و توانستند عملکرد مؤثرتری از خود به نمایش بگذارند. سردار ابن‌الرضا با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های کشور و صنعت دفاعی یادآور شد: اگرچه بخشی از زیرساخت‌های ما در جریان جنگ آسیب دید، اما دانش، تخصص و توانمندی نیروی انسانی و متخصصان صنعت دفاعی کشور همچنان پابرجاست و این سرمایه انسانی، پشتوانه اصلی ادامه مسیر توسعه و تقویت قدرت دفاعی کشور خواهد بود.

تغییر ماهیت تهدیدات و الگو‌های جنگ

سردار طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به برخی دستاورد‌های دفاع مقدس رمضان گفت: در این جنگ، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های مدعی جهان به اثبات رسید و روند افول هژمونی و سلطه‌جویی دشمنان نیز بیش از گذشته آشکار شد. همچنین مشخص شد که ایران از ظرفیت دفاعی لازم برای پاسخگویی قاطع، به‌هنگام و مؤثر به تهدیدات برخوردار است.

وی یکی دیگر از درس‌های این جنگ را ضرورت تقویت بازدارندگی فعال عنوان کرد و افزود: ماهیت تهدیدات و الگو‌های جنگ به‌طور مستمر در حال تغییر است و جنگ ترکیبی اخیر نیز تفاوت‌های قابل‌توجهی با جنگ‌های گذشته دارد؛ بنابراین بازدارندگی نباید رویکردی ایستا داشته باشد، بلکه باید متناسب با تغییر نوع، کمیت و کیفیت تهدیدات، پویا و فعال باقی بماند. سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر ضرورت آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: آمادگی مستمر دفاعی، امروز دشمن را در شرایط تردید و محاسبات متزلزل قرار داده است. در کنار آن، اتکا به توان داخلی به‌عنوان یک راهبرد پایدار، موجب شد بخشی از تهدیدات در جریان جنگ به فرصت تبدیل شود و برخی فناوری‌ها و توانمندی‌های دفاعی کشور در میدان عمل ارتقا پیدا کند.