رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از دو هفته تعطیلی از عصر امروز با برگزاری بازی اول هفته سیزدهم بین دو تیم ملوان و گل‌گهر سیرجان در بندرانزلی ادامه پیدا می‌کند تا تنور رقابت‌های لیگ باز هم داغ شود.

هرچند که بازی ملوان و گل‌گهر حساسیت‌های خاص خودش را دارد و نماینده آسیایی ایران مقابل قوی سپید انزلی برای بالا کشیدن خود از میانه‌های جدول کار سختی دارد، اما بدون تردید نگاه تمامی علاقه‌مندان به فوتبال در این هفته به بازی سرنوشت‌ساز سرخ‌های تهران مقابل پیکان دوخته شده است.

پرسپولیس عصر فردا در حالی میزبان پیکان است که کمتر هواداری از سرخ‌ها به یاد دارد این تیم دو بازی متوالی خانگی را به حریفان خود واگذار کرده باشد. مهدی تارتار و شاگردانش با دو باخت خانگی مقابل فولاد و فجر شهید سپاسی حالا کاری کرده‌اند که هوادار پرسپولیس، حتی برای بازی خانگی هم با استرس و عدم اطمینان روبه‌روست. حریف فردای پرسپولیس پیکان است، تیمی که سابقه نشان داده حریف مفت‌بازی نیست و همین کار تارتار را سخت‌تر می‌کند. مرد شماره یک نیمکت پرسپولیس این روز‌ها بیشتر از هر زمان دیگری به در خروجی باشگاه نزدیک شده و به‌طور حتم اگر نتواند مقابل پیکان پیروز شود و باز هم امتیاز از دست بدهد کارش تمام است، چراکه برخلاف آنچه در مورد مهلت دادن به مربیان جوان گفته می‌شود، پرسپولیس در موقعیتی نیست که بتواند به کسی مهلت اضافه بدهد. پس تارتار و مردانش محکوم به پیروزی در این بازی هستند، والاغیر!

در دیگر بازی‌های عصر فردا، فجر سپاسی احیاشده از چادرملو پذیرایی می‌کند. ذوب‌آهن در اصفهان به مصاف شمس‌آذر می‌رود و صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان دربی جنوب را برگزار می‌کنند.