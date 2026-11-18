جوان آنلاین: انتخاب جانشین روبرتو پیاتزا مأموریت سنگینی است روی دوش فدراسیون والیبال و انتظار می‌رود هدایت تیم‌ملی به بهترین گزینه سپرده شود.

قطع همکاری با مرد ایتالیایی رسماً از سوی فدراسیون اعلام شد و بلافاصله نام یک گزینه ایرانی سر زبان‌ها افتاد. اگرچه هنوز مشخص نیست سکان‌دار جدید تیم‌ملی والیبال خارجی است یا ایرانی، ولی همان‌طور که تقوی تأکید کرده، رزومه، توانایی و تحقق اهداف تیم‌ملی اولویت عقد قرارداد با سرمربی جدید خواهد بود. گفته می‌شود چند گزینه اروپایی مدنظر فدراسیون هستند.

دلایل رفتن پیاتزا

برآورده نشدن انتظارات فدراسیون مهم‌ترین دلیل قطع همکاری با روبرتو پیاتزاست. دی‌ماه ۱۴۰۳ مربی ایتالیایی با توافق دوساله به کشورمان آمد و نفر اول نیمکت شد. طبق توافق امکان تمدید مدت همکاری برای دو سال دیگر و تا پایان المپیک لس‌آنجلس وجود داشت، اما شاگردان پیاتزا نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. همین مسئله موجب شد فدراسیون تصمیمش را بگیرد و ترجیح دهد در ادامه راه مسئولیت را به مربی دیگری بسپارد. در دو سال حضور مرد ایتالیایی، تیم‌ملی کشورمان در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ با ثبت شش برد جایگاه نهم را به دست آورد. در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نیز ایران در رتبه هشتم ایستاد. عنوان پانزدهمی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، نایب‌قهرمانی آسیا بعد از شکست مقابل ژاپن و از دست رفتن فرصت کسب سهمیه مستقیم المپیک و قهرمانی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در کارنامه پیاتزا به چشم می‌خورد.

بررسی عملکرد کادر فنی و نتایج آن موجب شد هیئت‌رئیسه فدراسیون به همکاری با پیاتزا خاتمه دهد. لیگ ملت‌های جهان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ دو رویداد مهم آتی تیم‌ملی هستند و موفقیت در این رقابت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. حضور به‌موقع سرمربی در تمرینات و برگزاری اردو‌ها طبق برنامه‌ریزی از دیگر نکات مهمی است که فدراسیون روی آن تأکید دارد و این مسئله در انتخاب سرمربی جدید نقش خواهد داشت. یکی از انتقاد‌های وارده به پیاتزا حضور او در لیگ لهستان و سرمربیگری در تیم باشگاهی بود. مسئله‌ای که باعث می‌شد اردو‌ها بدون حضور او و زیر نظر دستیاران پیاتزا آغاز شود. در صورت تداوم همکاری با او، پیاتزا برای لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز نمی‌توانست از ابتدا شاگردانش را زیر نظر بگیرد. پروسه کسب سهمیه المپیک برای تیم‌ملی ایران پیچیده شده و موفقیت در مسابقات کسب سهمیه از دیگر وظایف سرمربی جدید خواهد بود.

ریسک تغییرات

سیدمیلاد تقوی حضور همزمان پیاتزا در لیگ لهستان و نوسان عملکرد تیم‌ملی را عوامل گرفتن این تصمیم سخت خواند. رئیس فدراسیون والیبال در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار داشت: «نگاه ما این بود که پیاتزا از اوایل اردیبهشت در اردوی تیم‌ملی حضور داشته باشد، اما با توجه به قراردادی که با یکی از بهترین باشگاه‌های لهستان بسته و از آنجا که لیگ این کشور جزو آخرین لیگ‌هایی است که به پایان می‌رسد، این احتمال که دهه اول اردیبهشت در ایران باشد غیرممکن بود. در نتیجه با توجه به سوابق و روابطی که با ایشان داشتیم، به نظر هم احترام گذاشتیم و یک توافق کاملاً محترمانه اتفاق افتاد. هر تصمیمی می‌گرفتیم، ریسک بود. اگر این قرارداد را هم به اتمام نمی‌رساندیم و او یک هفته قبل از لیگ ملت‌های سال آینده که از نظر رنکینگ و آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی جهان خیلی برایمان مهم است به ایران می‌آمد، باز هم ریسک وجود داشت. بنابراین هر دو تصمیم ریسک داشت و باید یکی را انتخاب می‌کردیم. بالاخره نوسان در نتایج روی نظرات اعضای هیئت‌رئیسه تأثیر داشت، اما علت اصلی نبود.»

مذاکره با بهترین گزینه‌ها

تقوی با اشاره به ملاک‌های فدراسیون و در اولویت بودن گزینه خارجی، ابراز امیدواری کرد سرمربی جدید به زودی انتخاب شود: «تمام تلاشمان این است تا پایان آذرماه براساس جلسات تخصصی، ابتدا شاخص‌ها و اولویت‌های مربی جدید را مشخص و بعد راجع به گزینه‌های احتمالی صحبت کنیم. هنوز فرصت نشده با توجه به شرایط خاص‌مان، معیار‌ها و اولویت‌هایی را مشخص کنیم و براساس نظرات مشاوران و متخصصان به نتیجه‌ای برسیم. با این حال تمام تلاشمان این است که در مدت کوتاهی این کار را انجام بدهیم، چون ممکن است با توجه به شرایط خاص کشور نتوانیم گزینه ایده‌آلی که همه ملاک‌ها را داشته باشد پیدا کنیم، اما مهم است که حداکثر ملاک‌ها را داشته باشد. منطقی است که اولویت ما مربی خارجی باشد، اما به این شرط که بتوانیم در شرایط فعلی با گزینه خارجی به توافق برسیم، ولی اگر نتوانیم، هر گزینه‌ای که بتواند به تیم‌ملی بیشترین کمک را کند، انتخاب می‌کنیم.»