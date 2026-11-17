یک کارشناس امور پزشکی قانونی در آمریکا تاکید کرد که بررسی های یک ساله او نشان می دهد جفری اپستین به قتل رسیده و مرگ وی ناشی از خودکشی نبوده است.

جوان آنلاین: مایکل فریمن کارشناس آمریکایی پزشکی قانونی پس از یک سال بررسی پرونده کالبد شکافی جفری اپستین مجرم جنسی معروف این کشور به این نتیجه رسیده است که مرگ وی به احتمال زیاد ناشی از خفگی عمدی و اقدام به قتل بوده است.

وی اضافه کرد که نخستین بار که تصویر کالبد شکافی اپستین را مشاهده کرد، با خود گفت؛ یک لحظه صبر کنید، این علامت شبیه اثر حلق آویز شدن نیست. طناب اثری صاف و یکنواخت با مسیری مایل به سمت بالا و منتهی به یک نقطه، مانند آنچه در موارد معمول حلق آویز شدن دیده می شود بر گردن اپستین بر جای نگذاشته بود. در عوض این اثر عمیق، نامنظم و در یک سمت گردن منشعب و به شکل حرف Y بود.

فریمن در تلاش است یافته های خود را در یک نشریه علمی منتشر کند. مدارک پزشکی مرگ اپستین توسط برادر وی به دست فریمن رسیده است.

پیشتر به صورت رسمی اعلام شده بود که شواهد مربوط به مرگ اپستین در یک بازداشتگاه فدرال در سال ۲۰۱۹ به خودکشی وی دلالت دارد. ارتباط اپستین و جزیره مخوفش و جنایات جنسی علیه کودکان و زنان با سران کشورهای مختلف به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنجال برانگیز شده بود.