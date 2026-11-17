منابع یمنی از پیشروی نیروهای مسلح این کشور به سمت عدن و فرار عناصر وابسته به عربستان خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع نزدیک به دولت دست نشانده عربستان در یمن اعلام کردند که نیروهای مسلح این کشور به ۷۰ کیلومتری شهر عدن رسیده اند و تا این منطقه پیشروی کرده اند. این پیشروی ها بعد از فرار عناصر وابسته به عربستان از مناطق اطراف تنگه باب المندب صورت می گیرد.

منابع مذکور تاکید کردند که فرار عناصر دشمن بعد از گذشت ۴۰ روز از عملیات نظامی آنها با حمایت ائتلاف متجاوز سعودی محقق شده و نیروهای مسلح یمن کنترل بر تنگه باب المندب و مناطق اطراف آن را به دست گرفته اند.

این منابع تصریح کردند که عملیات نظامی عناصر وابسته به عربستان نتوانست اهداف مد نظر خود را محقق کند و فرار آنها خطوط دفاعی غرب شهر عدن را تضعیف کرده است. ساکنان این منطقه نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار و عقب نشینی خودروهای نظامی از منطقه خبر دادند. نیروهای مسلح یمن کنترل مواضع راهبردی در استان لحج را نیز به دست گرفته اند که می تواند موازنه قدرت در جبهه های غربی و جنوبی یمن را تغییر دهد.

پیش از این نیز عناصر وابسته به دشمن سعودی تحت عنوان بازآرایی مواضع نظامی خود در غرب تعز، از فرودگاه ذوباب و منطقه باب المندب در غرب استان تعز گریختند.