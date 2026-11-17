وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته هزار و ۴۴۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه و آب‌های دریای سیاه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کردند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته هزار و ۴۴۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، از جمله منطقه مسکو، جمهوری باشقیرستان، شبه‌جزیره کریمه و منطقه کراسنودار و همچنین آب‌های دریای سیاه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این پهپادها در جریان حمله گسترده هوایی اوکراین به مناطق مختلف این کشور شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف مورد نظر منهدم شدند.

این گزارش جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی، اهداف مورد نظر پهپادها و تلفات ناشی از این حمله ارائه نکرده است.

روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) به‌طور مستمر از پهپادها برای حمله به مواضع نظامی، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات لجستیکی طرف مقابل استفاده کرده‌اند. حملات پهپادی دوربرد اوکراین به مناطق داخلی روسیه نیز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری میان دو کشور تبدیل شده است.