جوان آنلاین: استیو بانون مشاور سابق دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه تلگراف تاکید کرد که به شدت با پروژه «اول اسرائیل» و کشاندن دوباره آمریکا به جنگ با ایران مخالف بوده است.

وی اضافه کرد: اگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دولت پنهان، پروژه «اسرائیل اول»، شبکه فاکس نیوز، روپرت مرداک، تل آویو، مارک لوین، بن شاپیرو و جریان های همسو با آنها آمریکا را دوباره به این درگیری نمی کشاندند واشنگتن با چنین وضعیتی روبه رو نمی شد. ورود دوباره واشنگتن به جنگ پس از عملیات چکش نیمه شب قابل اجتناب بود مشروط بر اینکه مداخله آمریکا صرفا به هدف قرار دادن برنامه هسته ای ایران محدود می شد.

بانون مدعی شد که اگر هدف صرفا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای بود دونالد ترامپ این هدف را با عملیات نظامی «چکش نیمه شب» محقق کرده بود. ترامپ به گفته خودش به نابودی کامل اهداف دست یافته بود و آن عملیات در چارچوب جنگ ۱۲ روزه انجام شد.

وی گفت که اگر آمریکا در همان مقطع به درگیری پایان می داد، بار دیگر به این جنگ باز نمی گشت.