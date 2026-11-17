سفارت خانه ها و هیئت های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای اروپایی خطاب به اتباع این کشور هشدار امنیتی صادر کردند.

جوان آنلاین: سفارت خانه ها و هیئت های دیپلماتیک آمریکا در تعدادی از کشورهای اروپایی با صدور هشدار امنیتی از شهروندان این کشور خواستند در جریان سفر به کشورهای مذکور هوشیار باشند.

این هشدار امنیتی آمریکا خطاب به اتباع این کشور با توجه به سفرهای تعطیلات کریسمس صادر شده است.

در این هشدار تاکید شده که آمریکایی ها باید نسبت به احتمال وقوع حملات تروریستی در تجمعات و اماکن پر جمعیت هوشیار باشند.

سفارتخانه های آمریکا، بازارها، مراکز خرید، ایستگاه های حمل و نقل و اماکن گردشگری را از جمله مکان هایی اعلام کردند که ممکن است هدف حمله قرار گیرند.

این هشدارها شامل آلمان، اسپانیا، انگلیس و پرتغال می شود. همچنین نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در بلغارستان، ایرلند، اسلوونی و چند کشور اروپایی دیگر نیز هشدارهای مشابهی منتشر کردند.