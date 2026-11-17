وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های بندری، صنایع نظامی و همچنین شناورهای مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه از حمله‌ گسترده به تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های بندری و مراکز صنایع نظامی اوکراین خبر داد و اعلام کرد که زیرساخت‌های حمل‌ونقل این کشور در کی‌یف، زاپروژیا، چرکاسی و دنیپروپتروفسک هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، شناورهای دریایی نیروهای مسلح اوکراین نیز در شمار اهداف این عملیات بوده‌اند.

بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات جنگ، حملات روسیه در شب ۱۵ به ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۴ به ۲۵ آبان ۱۴۰۵) نیز تأسیسات انرژی ارتش اوکراین را در چندین منطقه این کشور هدف قرار داد و موجب اختلال در تأمین برق شد.

روسیه از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) حملات گسترده‌ای را علیه شبکه برق، تأسیسات تولید انرژی و زیرساخت‌های حیاتی ارتش اوکراین آغاز کرده است.