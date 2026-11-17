با وجود سفر مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل به لبنان و دیدار وی با مقامات لبنانی، رژیم صهیونیستی بر حذف نیروهای یونیل اصرار دارد که می تواند تنش را در مناطق مرزی گسترش دهد.

جوان آنلاین: مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل که به لبنان سفر کرده است، بدون اشاره به حمایت بی دریغ واشنگتن از رژیم صهیونیستی با وجود نقض گسترده توافق آتش بس در لبنان توسط تل آویو، مدعی شده که پیامی که به مقام‌های لبنانی منتقل کرده، این است که حاکمیت ملی لبنان باید به‌ طور کامل و از طریق نیروهای مسلح لبنان احیا شود.

اظهارات سفیر آمریکا پس از دیدار او با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، و شماری از مقام‌های ارشد این کشور مطرح شد. والتز در این اظهارات ضمن مداخله در امور داخلی لبنان خواستار خلع سلاح حزب‌الله شد. این سفر همچنین در چارچوب تلاش‌ها برای تمدید مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در جنوب این کشور و احتمال اعمال برخی اصلاحات و به‌روزرسانی‌ها در آن انجام شده است.

این سفر با هدف بررسی ترتیبات مرحله پس از پایان مأموریت یونیفل در ۳۱ دسامبر آینده انجام می‌شود؛ اقدامی در راستای اجرای قطعنامه‌ای که تحت فشار آمریکا از سوی شورای امنیت صادر شده است.

نبیه بری در دیدار با سفیر آمریکا گفت که رژیم صهیونیستی به آتش‌بس پایبند نبوده و از زمان توافق نوامبر ۲۰۲۴ همچنان سیاست تخریب سازمان‌یافته را دنبال می‌کند.

از سوی دیگر، ارتش لبنان بر ضرورت عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیل تأکید کرد تا بتواند استقرار نیروهای خود را در سراسر خاک لبنان تکمیل کند. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان نیز خواستار تداوم حضور بین‌المللی در جنوب این کشور به‌عنوان تضمینی امنیتی برای لبنان شد. سلام گفت مأموریت آینده سازمان ملل باید شامل نظارت، ارائه گزارش، هماهنگی و ارتباطات باشد و در کنار آن، از ارتش لبنان برای گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک این کشور حمایت کند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته جنگی را علیه لبنان آغاز کرده است. ارتش این رژیم همچنین شماری از شهرک‌های جنوب لبنان را اشغال کرده است و با وجود اعلام آتش‌بس در ۲۰ ژوئن گذشته، نقض آتش‌بس از سوی تل آویو همچنان ادامه دارد.

در همین زمینه، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که تل‌آویو خواهان نسخه‌ای مشابه یونیفل نیست که کنترل یک منطقه میدانی را بر عهده بگیرد؛ بلکه ترجیح می‌دهد نیروهای محلی یا یک نیروی بین‌المللی مسئولیت آموزش نیروهای لبنانی را بر عهده داشته باشند.

این شبکه صهیونیستی به نقل از یک منبع خبری گفت مذاکرات با اسرائیل درباره گزینه‌های جایگزین یونیفل، حدود دو ماه پیش به بن‌بست رسیده است. این موضوع در حالی است که نگرانی‌هایی درباره ایجاد خلأ امنیتی پس از پایان مأموریت نیروهای سازمان ملل وجود دارد که ممکن است به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود.

مأموریت یونیفل بر اساس قطعنامه ۲۷۹۰ شورای امنیت، برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید شده است. قرار است این نیرو پس از آن، روند عقب‌نشینی تدریجی و ایمن خود را در طول سال ۲۰۲۷ آغاز کند. نیروهای سازمان ملل از سال ۱۹۷۸ در جنوب لبنان مستقر هستند. مأموریت آن‌ها بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۰۶ گسترش یافت و شامل نظارت بر توقف مخاصمات و خط آبی، گزارش‌دهی درباره نقض‌ها و حمایت از استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی شد.