جمهوری‌خواهان کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا در چارچوب لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۷، اختصاص ۴۰.۶ میلیارد دلار برای افزایش تولید ۹ نوع موشک، از جمله تاماهاوک و رهگیرهای پاتریوت را پیشنهاد کردند.

جوان آنلاین: جمهوری‌خواهان کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا در چارچوب لایحه پیشنهادی بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۷، اختصاص ۴۰.۶ میلیارد دلار برای تأمین مالی قراردادهای چندساله و افزایش چشمگیر تولید ۹ نوع موشک و مهمات راهبردی این کشور را پیشنهاد کردند.

به گزارش کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا، این اعتبار با هدف توسعه ظرفیت تولید تسلیحات و افزایش ذخایر موشکی ارتش این کشور در نظر گرفته شده است.

بر اساس جزئیات منتشرشده از این لایحه، تسلیحات مشمول این برنامه عبارت‌اند از:

- موشک‌های هوا به هوای میان‌برد پیشرفته (آمرام).

- سامانه‌های راکت‌انداز چندگانه هدایت‌شونده (جی‌ام‌ال‌آراس).

- موشک‌های رهگیر پاتریوت PAC-۳ MSE.

- موشک‌های تهاجمی دقیق (پریزم) نسل نخست.

- موشک‌های رهگیر استاندارد SM-۳ بلوک ۱B.

- موشک‌های رهگیر استاندارد SM-۳ بلوک IIA.

- موشک‌های استاندارد SM-۶.

- موشک‌های رهگیر سامانه دفاع موشکی تاد (THAAD).

- موشک‌های کروز تاماهاوک.

این لایحه همچنین ۱.۵ میلیارد دلار برای افزایش تعداد موشک‌های ضدکشتی دوربرد (LRASM) و موشک‌های کروز هواپرتاب دوربرد (JASSM-ER) در قالب قراردادهای چندساله موجود پیش‌بینی کرده است.

در مجموع، لایحه پیشنهادی جمهوری‌خواهان سنا نزدیک به یک تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار اختیاری برای وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۷ در نظر گرفته است.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که دولت دونالد ترامپ برای سال مالی آینده، بودجه دفاعی بسیار بیشتری درخواست کرده و افزایش تولید تسلیحات و تقویت توان موشکی و پدافندی را از اولویت‌های خود قرار داده است.

لایحه پیشنهادی جمهوری‌خواهان سنا هنوز باید مراحل بررسی و تصویب در کنگره را طی کند و ارقام اعلام‌شده به معنای تخصیص قطعی این اعتبارات نیست.

در نتیجه جنگ اوکراین و همچنین تجاوز آمریکا به خاک ایران، واشنگتن با کمبود مهمات به ویژه موشک های رهگیر مواجه است.