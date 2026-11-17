نیروهای رژیم صهیونیستی ضمن حملات توپخانه‌ای به اطراف روستای معریه در حومه غربی درعا، به شماری از محله‌های این روستا نفوذ کردند و به منازل مردم یورش بردند.

جوان آنلاین: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی چندین گلوله به زمین‌های کشاورزی در منطقه حوض یرموک، در حومه غربی درعا و در نزدیکی نوار مرزی با جولان سوریِ اشغالی شلیک کردند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در درعا گزارش داد که نیروهایی متشکل از ۲۳ خودروی نظامی متعلق به رژیم صهیونیستی ، شامگاه دوشنبه وارد روستای معریه شد و در شماری از محله‌های آن مستقر گردید. این نیروها همچنین عملیات یورش و بازرسی منازل را انجام داده و یکی از شهروندان را مورد ضرب‌وشتم قرار داد و خودروی او را تخریب کرد.

شبکه «الإخباریه» سوریه نیز اعلام کرد که نظامیان صهیونیست با دو گلوله توپخانه، زمین‌های کشاورزی واقع در حدفاصل روستاهای کویا و معریه را هدف قرار دادند.

این شبکه افزود بالگردهای متعلق به رژیم اسرائیل به‌ سوی دشت‌های اطراف روستای کویا در حومه غربی درعا آتش گشودند.

پیش از این نیز، نیروهای اشغالگر صبح یکشنبه گذشته با تیربارهای سنگین، اطراف وادی الرقّاد و زمین‌های کشاورزی مجاور آن را در حومه غربی درعا هدف قرار داده بودند.

همچنین روز شنبه گذشته، نیرویی اسرائیلی به روستای مشیرفه در حومه مرکزی قنیطره نفوذ کرد؛ در همین حال، اسرائیل زمین‌هایی را در شرق روستای اصبح در حومه جنوبی قنیطره بمباران کرد.

مناطق جنوب سوریه، به‌ویژه استان‌های قنیطره و درعا، شاهد نفوذهای مکرر نیروهای اسرائیلی هستند که شامل ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی، بازرسی منازل و بازداشت غیرنظامیان می‌شود.

اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه نقض آشکار توافق‌نامه جداسازی نیروها میان سوریه و اسرائیل است که در سال ۱۹۷۴ امضا شد. بر اساس این توافق‌نامه، منطقه‌ای حائل باید ایجاد شود که نیرویی از سازمان ملل متحد بر آن نظارت کند تا بر روند جداسازی نیروها نظارت داشته باشد.