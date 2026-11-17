جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی این خبرگزاری به همراه ایپسوس نشان می‌دهد میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هم‌ چنان در حدود ۳۲ درصد و نزدیک به کمترین سطح دوران ریاست‌جمهوری او قرار دارد.

محبوبیت ترامپ در نظرسنجی اواسط نوامبر به ۳۱ درصد رسیده بود که کمترین میزان حمایت از او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش است.

محبوبیت ترامپ در سال ۲۰۲۶ به‌ شدت افت کرده است، چرا که جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران قیمت سوخت را به‌طور چشمگیری بالا برده و به وضع مالی آمریکایی‌ها آسیب زده است. این بحران اقتصادی موجب شد جمهوری‌ خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر کنترل کنگره را از دست بدهند.

بر پایه یافته‌های این نظرسنجی، تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از جنگ علیه ایران پشتیبانی می‌کنند.

همچنین شمار کسانی که دیدگاه منفی نسبت به چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا دارند از شمار دارندگان دیدگاه مثبت بیشتر است.

حدود ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگانی که خود را دموکرات معرفی کردند نگاه مثبتی به شومر داشتند، اما نزدیک به ۴۳ درصد نگاه منفی داشتند و ۲۲ درصد گفتند تاکنون نام او را نشنیده‌اند.

در مقابل، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، در میان هم‌حزبی‌های خود استقبال بیشتری را تجربه می‌کند.

در همین حال، کریس ون‌هالن، سناتور دموکرات ایالت مریلند به رقیب اصلی شومر برای رهبری دموکرات‌ها در سنا تبدیل شده است.

ون‌هالن در انتقاد از جنگ اسرائیل در غزه صریح‌تر بوده و استدلال کرده شاید لازم باشد فروش بعضی تسلیحات به اسرائیل متوقف شود.

شومر نیز از حملات اسرائیل به غزه انتقاد کرده، اما به طرح‌هایی که محدودسازی فروش تسلیحات به این رژیم را می‌خواستند رأی منفی داده است.