جوان آنلاین: روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در اوایل سال ۲۰۲۴، حدود ۳.۵ میلیون عکس از فلسطینی ها را برای تحلیل و شناسایی چهره به زیرساخت ابری شرکت آمازون منتقل کرده است.

بر اساس اسناد افشا شده، این تصاویر متعلق به واحدی در ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به رولینگ استون بوده که بانک اطلاعاتی گسترده ای از فلسطینی های ساکن نوار غزه و کرانه باختری در اختیار دارد. این بانک اطلاعاتی شامل مشخصات شخصی و خانوادگی، املاک، مجوزهای کار، تردد از گذرگاه ها و دیگر سوابق است.

این واحد به آمازون اطلاع داده بود که قصد دارد از سامانه هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر و شناسایی چهره فلسطینی ها استفاده کند. گروهی از نظامیان اسرائیلی در اوایل سال ۲۰۲۴ در دفتر آمازون در تل آویو مستقر شده بودند تا راه های استفاده موثرتر از زیرساخت ابری این شرکت برای اجرای برنامه تشخیص چهره در غزه را بررسی کنند.

لازم به ذکر است یک قرارداد در سال ۲۰۲۱ میان آمازون، گوگل و رژیم صهیونیستی برای ارائه خدمات به نهادهای رژیم امضا شد.