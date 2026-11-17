جوان آنلاین: محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که پیش بینی می شود نشست کمیته امنیتی بلندپایه توافق دفاع مشترک مکه طی ماه جاری میلادی در اسلام آباد برگزار شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم این نشست در اسلام آباد برگزار شود. بعد از امضای توافق سه جانبه میان عربستان، ترکیه و پاکستان در اوت گذشته تاکید شد که پاکستان میزبان این نشست باشد.

لازم به ذکر است که سران سه کشور مذکور طی یک نشست در مکه مکرمه در تاریخ ۷ اوت گذشته توافقنامه دفاعی مکه را امضا کردند.

کمیته سیاسی و دفاعی این توافقنامه نخستین نشست های خود را در استانبول طی ۳۱ اوت برگزار کرد.