جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی به فلسطینی های ساکن ۶۵ واحد مسکونی در شهر الخلیل هشدار داده که قصد دارد این خانه ها را تخریب کند.

بر اساس این گزارش، یوسف الجعبری شهردار الخلیل تاکید کرد که در این ۶۵ واحد مسکونی ده ها خانواده فلسطینی زندگی می کنند و ساخت آنها با مجوز انجام شده است.

وی اضافه کرد: بهانه صهیونیست ها برای تخریب این خانه ها نزدیک بودن آنها به خیابانی است که شهرک نشینان صهیونیست در آن زندگی می کنند.

الجعبری از نهادهای حقوقی و بشردوستانه خواست برای توقف این تجاوزات فورا وارد عمل شوند.

خانه های مذکور در منطقه تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند. بر اساس توافق سال ۱۹۹۵ کرانه باختری به سه قسمت تقسیم شد؛ یک قسمت تحت کنترل تشکیلات خودگردان، یک قسمت تحت کنترل اداری تشکیلات و امنیتی رژیم و یک قسمت نیز تحت اشغال کامل رژیم صهیونیستی که ۶۱ درصد از مساحت کرانه باختری را تشکیل می دهد.