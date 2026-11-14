استاندار تهران از اجرای طرح زوج و فرد در روز یک شنبه ۲۴ آبان خبر داد و گفت: سالمندان، کودکان و بیماران خاص در صورت عدم ضرورت از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

جوان آنلاین: محمد صادق معتمدیان با اشاره به آلودگی هوا تهران اعلام کرد: دوشنبه ۲۴ آبان طرح زوج و فرد در سطح شهر تهران از درب منزل اجرا می‌شود.

وی با توصیه به شهروندان، افزود: سالمندان، کودکان و بیماران خاص در صورت عدم ضرورت از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

استاندار تهران اعلام کرد: در صورت نیاز حتماً از ماسک‌های توصیه شده توسط کارشناسان استفاده کنید.

معتمدیان اظهار کرد: کارخانجات شن، ماسه و سیمان موظف به رعایت دقیق پروتکل‌های محیط زیستی هستند.

وی درباره برگزاری جلسات در سطح استان تهران اعلام کرد: توصیه کردیم جلسات به صورت غیر حضوری و برخط برگزار شود تا تردد در سطح شهر کمتر انجام بگیرد.

استاندار تهران درباره نیروگاه‌ها، گفت: در استان تهران و نیروگاه‌های اطراف تهران مازوت سوزی نداریم. حدود دوسالی است که تدابیری که وزارت نفت و سازمان محیط زیست و استانداری تهران انجام داده است این موضوع حل شده و سوخت مصرفی ما یور چهار و استاندار است و ما این مشکل و نگرانی را نداریم.