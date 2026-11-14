جوان آنلاین: مسئول مجموعه دختران انقلاب با تأکید بر مردمی بودن دسته‌روی خانوادگی «حجاب، لباس رزم خون‌خواهی» از برگزاری این مراسم با مشارکت خانواده‌های شهدا، بانوان و خیرین خبر داد و گفت: این حرکت فرهنگی بدون دریافت حتی یک ریال کمک از نهاد‌های دولتی و فرهنگی و صرفاً با کمک‌های مردمی برگزار می‌شود.

به گزارش «جوان»، بهاره جنگروی، مسئول مجموعه «دختران انقلاب»، در نشست خبری مراسم دسته‌روی خانوادگی «حجاب، لباس رزم خون‌خواهی» که روز گذشته در حوزه هنری برگزار شد با اشاره به مردمی بودن این برنامه گفت: از حدود چهار تا پنج ماه گذشته، شبکه‌سازی مردمی مجموعه دختران انقلاب در مناطق مختلف تهران و حومه آغاز شده‌است و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، دانشجویان، طلاب و بانوان دغدغه‌مند حوزه حجاب و فعالیت‌های فرهنگی، برای برگزاری این مراسم پای کار آمده‌اند. این حرکت با مشارکت و همراهی مردم شکل گرفته و شبکه‌های مردمی در ماه‌های گذشته با تبلیغات میدانی، ارتباط چهره‌به‌چهره و جذب کمک‌های مردمی و خیرین، زمینه برگزاری این مراسم را فراهم کرده‌اند.

جنگروی با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاه فرهنگی در تأمین هزینه‌های این مراسم مشارکت مالی نداشته است، تصریح کرد: با وجود مراجعه به برخی نهاد‌ها و مجموعه‌های دارای بودجه فرهنگی و مواجهه با عدم حمایت، امسال ظرفیت خود را به جای پیگیری اعتبارات سازمانی، بر جذب کمک‌های مردمی متمرکز کردیم. به جرئت می‌گویم حتی هزار تومان از هزینه‌های این دسته‌روی از سوی نهاد‌های فرهنگی تأمین نشده و تمام هزینه‌ها با مشارکت مردم و خیرین تأمین شده‌است.

مسئول مجموعه دختران انقلاب با اشاره به ایثار و همراهی مردم در تأمین هزینه‌های مراسم خاطرنشان کرد: همان مردمی که در عرصه دفاع سخت برای مقابله با دشمن کمک می‌کنند، در عرصه فرهنگی نیز احساس مسئولیت دارند. افرادی برای برگزاری این مراسم طلا‌های خود را اهدا کرده‌اند؛ حتی فردی با وجود داشتن خودروی پراید، تصمیم گرفته‌بود به جای ارتقای خودرو، هزینه آن را صرف ترویج حجاب حضرت زهرا (س) کند. اینها جلوه‌هایی از مشارکت مردمی در یک حرکت فرهنگی است. این مشارکت‌ها نشان می‌دهد که مردم در شرایط دشوار اقتصادی نیز نسبت به مسائل فرهنگی و اعتقادی خود احساس مسئولیت می‌کنند. همان‌طور که در عرصه دفاع از کشور پای کار هستند، در عرصه مقابله فرهنگی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

تغییر پارادایم حجاب به نماد خون‌خواهی

جنگروی با اشاره به عنوان این مراسم گفت: پس از شهادت حضرت آقا، بسیاری از مردم روسری را فراتر از یک پوشش معمولی و به‌عنوان نمادی از اعلام موضع و خون‌خواهی ایشان می‌دانند. امروز بانوان با ظاهر و پوشش‌های مختلف، از بانوان محجبه و چادری تا کسانی که حجاب کمتری دارند، می‌توانند در این حرکت حضور پیدا کنند و پیام خود را منتقل کنند. در روز‌های پس از شهادت حضرت آقا، شاهد حضور بانوانی در خیابان‌ها و میدان‌های شهر بودیم که با وجود نداشتن حجاب مرسوم، برای ایشان اشک می‌ریختند و از مواضع خود در حمایت از کشور سخن می‌گفتند. برخی از این بانوان با شنیدن فرمایشات ایشان و یادآوری محبتشان به همه مردم، از جمله دختران بدون روسری، تصمیم گرفتند روسری را به‌عنوان نمادی از همراهی و خون‌خواهی بر سر کنند.

مسئول مجموعه دختران انقلاب تأکید کرد: امروز روسری برای بخشی از بانوان حاضر در این حرکت، تنها یک تکه پارچه نیست، بلکه نمادی از هویت، اعتقاد و اعلام موضع در برابر دشمن است. از همین‌رو، از عموم بانوان به همراه خانواده‌هایشان دعوت می‌کنیم در این حرکت خانوادگی حضور پیدا کنند. با همکاری خیرین و مادران شهدا، تعداد زیادی روسری متبرک به تربت حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تهیه شده‌است تا در روز مراسم به بانوانی که تمایل دارند، اهدا شود. این بانوان می‌توانند با حضور در مراسم و دریافت این روسری‌ها، در این حرکت مشارکت داشته باشند.

جنگروی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم اعلام کرد: دسته‌روی خانوادگی «حجاب، لباس رزم خون‌خواهی» روز جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۱۴:۳۰ از چهارراه ولیعصر (عج) آغاز خواهد شد و به سمت میدان انقلاب ادامه می‌یابد. امیدواریم با حضور گسترده خانواده‌ها، شاهد برگزاری حرکتی مردمی و فرهنگی باشیم. در جریان دو سال فعالیت فرهنگی، شاهد بودیم که گره‌های ذهنی برخی دختران باز شده و بسیاری از آنها با خواست و انتخاب خود تمایل پیدا کرده‌اند چادر حضرت زهرا (س) را بر سر کنند.

تبدیل روسری به نماد مخالفت با دشمن

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت جنگی افزود: هدف ما از برگزاری این مراسم، ارسال پیامی روشن به مسئولان است؛ امروز مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی و بدون نیاز به بودجه‌های دولتی، برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پای کار آمده‌اند. همان مردمی که برای برگزاری این دسته‌روی طلا اهدا کرده‌اند و عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، آمادگی دارند برای فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی نیز بستر‌های لازم را فراهم کنند. موضوع حجاب را باید در چارچوب جنگ نرم دشمن دید. همان‌طور که در جنگ سخت، دشمن به دنبال آسیب زدن به ایران و مردم آن است، در جنگ فرهنگی نیز هویت و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی را هدف قرار داده‌است.

جنگروی با تأکید بر ضرورت بی‌تفاوت نبودن نسبت به دختران کم‌حجاب و بدون روسری گفت: حاج قاسم سلیمانی تأکید داشتند که دختران کم‌حجاب نیز دختران ما هستند و نباید نسبت به آنان بی‌تفاوت باشیم. اگر دختر بدون روسری را می‌بینیم که پرچم ایران را در دست گرفته و دلش برای وطن می‌تپد، وظیفه داریم با گفت‌و‌گو و تبیین، او را نسبت به واقعیت‌های جنگ و دشمنی دشمنان آگاه کنیم. بسیاری از دخترانی که شاید پیش از این حجاب نداشتند، در حملات دشمن به کشور آسیب دیده‌اند و خانه‌هایشان هدف موشک قرار گرفته است. دشمن میان دختر محجبه و بدون حجاب تفاوتی قائل نیست؛ او با ایران و ایرانی مشکل دارد. بنابراین باید با تبیین این واقعیت‌ها، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر این دختران در دفاع از کشور را فراهم کنیم.

مسئول مجموعه دختران انقلاب با اشاره به حضور بانوان بدون روسری در برنامه‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: بسیاری از این دختران پس از آگاهی از ابعاد دشمنی امریکا و رژیم صهیونیستی، روسری را به‌عنوان نمادی از مخالفت با دشمن و اعلام همراهی با کشور بر سر کرده‌اند. امیدواریم در مراسم ۲۹ آبان نیز شاهد حضور تعداد بیشتری از این بانوان باشیم. این برنامه با اجرای حاج امیر عباسی و همراهی آقای مجال برگزار می‌شود و آقای قاسم صرافان نیز در بخش سرود این مراسم حضور خواهند داشت. قرار است شعار محوری «حجاب، لباس خون‌خواهی» در قالب سرودی ویژه اجرا شود.