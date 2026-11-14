زن ۳۵ ساله‌ای که پس از جدایی از همسرش به‌تنهایی زندگی می‌کرد، در جنایتی مرموز با ضربات متعدد چاقو در خانه‌اش به قتل رسید. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد قاتل پس از غافلگیر کردن زن جوان، تلفن همراه و طلا‌های او را سرقت کرده و از محل گریخته است. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت آغاز کرده‌اند.

عصر روز پنج‌شنبه بیست‌ویکم آبان، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت در جریان قتل زن جوانی در شهرری قرار گرفتند و برای بررسی ماجرا راهی محل شدند. تیم جنایی پس از حضور در ساختمان مسکونی، در طبقه سوم با جسد خونین زن ۳۵ ساله‌ای به نام نسرین روبه‌رو شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده‌بود. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول مدتی قبل از همسرش جدا شده و به‌تنهایی در این ساختمان زندگی می‌کرده‌است. او همچنین در یکی از خیابان‌های جنوبی شهر تهران یک مغازه بوتیک لباس‌فروشی داشته و با اداره آن امرار معاش می‌کرده‌است.

کشف جسد با کلید یدک

یکی از اعضای خانواده نسرین که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، در توضیح ماجرا گفت: «ساعتی قبل برای انجام کاری با تلفن همراه نسرین تماس گرفتم، اما جواب نداد. از طرفی متوجه شدم مغازه‌اش را هم تعطیل کرده و به خانه برگشته است. نگران شدم و همراه یکی از اعضای خانواده به خانه‌اش رفتیم. هرچه در زدیم، کسی در را باز نکرد. در نهایت با کلید یدک در را باز کردیم و وارد شدیم، اما با صحنه هولناکی روبه‌رو شدیم. جسد خونین نسرین روی زمین افتاده بود و خون تمام اتاق را گرفته بود. با فریاد از همسایه‌ها کمک خواستیم و به پلیس خبر دادیم.»

سرقت طلا و تلفن همراه پس از قتل

کارآگاهان در بررسی صحنه جنایت دریافتند تلفن همراه و طلا‌های مقتول به سرقت رفته‌است. این موضوع احتمال وقوع قتل با انگیزه سرقت را تقویت کرد. شواهد اولیه همچنین نشان می‌داد نسرین غافلگیر شده و فرصت چندانی برای دفاع از خود نداشته‌است. تحقیقات بعدی مشخص کرد زن جوان برای اداره بوتیک خود کارمندی استخدام کرده‌بود، اما کارمندش روز حادثه مرخصی بوده‌است. به همین دلیل نسرین به‌تنهایی مغازه را باز کرده و پس از پایان کار در ساعات عصر، به خانه برگشته بود که به طرز مرموزی در خانه‌اش به قتل می‌رسد.

همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های لازم، بازپرس جنایی دستور تحقیقات تخصصی را صادر کرد. کارآگاهان در نخستین اقدامات، بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان و مسیر رفت‌وآمد مقتول را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین قرار است آخرین تماس‌ها و پیامک‌های تلفن همراه نسرین بررسی شود تا سرنخی از هویت عامل یا عاملان این جنایت به دست آید. تحقیقات پلیسی برای رازگشایی از قتل زن بوتیک‌دار ادامه دارد.