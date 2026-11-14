مردی که با همدستی زن همسایه، پیرزن ۸۵ ساله‌ای را برای سرقت طلا و جواهراتش به قتل رسانده بود، پس از دو بار رفتن پای چوبه دار و در آستانه سومین اجرای حکم، سرانجام با گذشت دو دختر مقتول و پرداخت دیه از قصاص نجات یافت. قاتل در سال‌های زندان توبه کرده و با حضور در جلسات حفظ قرآن و انجام کار‌های خیر توانسته بود رضایت اولیای دم را جلب کند.

جوان آنلاین: شامگاه بیست‌ونهم دی‌ماه سال ۱۳۹۵، دختر جوانی با مرکز پلیس تهران تماس گرفت و از مرگ مشکوک همسایه سالخورده‌اش خبر داد. دقایقی بعد تیمی از مأموران راهی محل شدند و در اتاق نشیمن طبقه اول ساختمان مسکونی با جسد زن ۸۵ ساله‌ای به نام گوهر روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد زن سالخورده به قتل رسیده است.

با حضور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، تحقیقات جنایی آغاز شد. در نخستین مرحله، دختر جوانی به نام پروین که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، مورد تحقیق قرار گرفت.

کشف جسد از پشت پنجره شکسته

پروین در ادعایی گفت: «گوهر همسایه ما بود و به‌تنهایی زندگی می‌کرد. کنترل تلویزیونش خراب شده‌بود و من ساعتی قبل برای خرید کنترل به بازار رفتم. وقتی برگشتم و او را صدا زدم، جوابی نداد. همان موقع متوجه شدم شیشه‌های خانه‌اش شکسته است. از قسمت شکسته پنجره به داخل نگاه کردم و جسد او را دیدم. بلافاصله هم با پلیس تماس گرفتم.»

بررسی صحنه جرم نشان می‌داد وسایل خانه به‌هم ریخته و بخشی از اموال پیرزن سرقت شده‌است. همچنین مشخص شد انگشتر گوهر نیز به سرقت رفته و احتمالاً او هنگام مقاومت در برابر سارق به قتل رسیده‌است.

همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان به بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان پرداختند. تصاویر دوربین‌ها سرنخ مهمی در اختیار تیم جنایی قرار داد، در فیلم‌ها مشخص بود پروین هنگام خروج از ساختمان، در خانه را باز می‌گذارد و دقایقی بعد مرد جوانی وارد ساختمان می‌شود. این مرد پس از مدتی با تعدادی وسیله از خانه خارج می‌شود.

نقشه سرقت با همدستی همسایه

بررسی تصاویر و اظهارات پروین، ظن کارآگاهان را به او بیشتر کرد. آنها احتمال می‌دادند دختر جوان با سارق ارتباط داشته و با باز گذاشتن در ساختمان، راه ورود او را فراهم کرده باشد. به همین دلیل پروین بازداشت شد. او ابتدا هرگونه دخالت در قتل را انکار کرد، اما سرانجام به ارتباط خود با مردی به نام حمید اعتراف کرد و گفت: «حمید همسایه قبلی ما بود. او پس از اختلاف با همسرش از او جدا شد و به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. من برای کمک به او، کار نظافت خانه گوهر را پیشنهاد دادم. روز حادثه هم قرار بود فقط اموال پیرزن را سرقت کند و قرار نبود او را بکشد. به همین دلیل در را برایش باز گذاشتم.»

با این اعتراف، حمید شناسایی و بازداشت شد. او در جریان بازجویی‌ها به قتل پیرزن اعتراف کرد و جزئیات نقشه سرقت را شرح داد.

وسوسه طلا‌های پیرزن تنها

حمید در اعترافاتش گفت: «چهار سال قبل در خیابان ۳۰ متری جی زندگی می‌کردیم و پروین همسایه ما بود. من با همسرم اختلاف داشتم و او چند بار برای آشتی دادن ما میانجیگری کرد. بعد از جدایی از همسرم به مواد مخدر اعتیاد پیدا کردم. مدتی بعد فهمیدم پروین هم به‌صورت تفریحی مواد مصرف می‌کند و همین موضوع باعث شد ارتباطمان بیشتر شود.» متهم ادامه داد: «وضع مالی خوبی نداشتم تا اینکه حدود یک ماه قبل از حادثه، پروین مرا برای نظافت به خانه گوهر معرفی کرد. وقتی به خانه پیرزن رفتم، متوجه شدم تنها زندگی می‌کند و طلا و جواهرات زیادی دارد. وسوسه شدم آنها را سرقت کنم. چند بار پیشنهاد این کار را به پروین دادم، اما قبول نکرد تا اینکه چند روز قبل خودش پیشنهاد سرقت را مطرح کرد. قرار شد روز حادثه به بهانه‌ای از خانه خارج شود و در را باز بگذارد تا من وارد شوم و اموال پیرزن را سرقت کنم.»

حمید درباره روز حادثه گفت: «وقتی پروین از خانه خارج شد، وارد ساختمان شدم و در خانه گوهر را زدم. به محض اینکه در را باز کرد، او را هل دادم و روی زمین افتاد. بعد دست و پایش را بستم و انگشترش را از دستش بیرون آوردم. سپس اتاق‌ها را گشتم تا طلاهایش را پیدا کنم، اما چیزی به دست نیاوردم. با پروین تماس گرفتم و گفتم خبری از طلا و جواهرات نیست. او هم گفت احتمالاً پیرزن آنها را به دخترش سپرده است. در نهایت یک دستگاه ویدئو، یک دستگاه پلی‌استیشن و یک تخته‌فرش دستباف را سرقت کردم و از خانه بیرون رفتم. من قصد کشتن او را نداشتم و حتی شیشه‌ها را شکستم تا همسایه‌ها متوجه شوند و به کمکش بیایند، اما وقتی دوباره با پروین تماس گرفتم، تازه فهمیدم گوهر فوت کرده است.»

حکم قصاص برای قاتل و زندان برای همدستش

پس از تکمیل تحقیقات، دو متهم با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی شدند. در جلسه محاکمه، دو دختر مقتول برای متهمان درخواست اشد مجازات کردند. قضات دادگاه نیز پس از بررسی شواهد و اعترافات، حمید را به اتهام قتل عمد به قصاص و پروین را به اتهام معاونت در قتل به حبس محکوم کردند.

رأی صادرشده پس از تأیید در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. به این ترتیب، شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص حمید آغاز شد. در این مدت، مسئولان واحد صلح و سازش، مددکاران زندان و دیگر افراد خیرخواه تلاش کردند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند، اما دو دختر گوهر بر اجرای حکم اصرار داشتند.

حمید دو بار تا پای چوبه دار رفت، اما هر بار با تلاش گروه صلح و سازش، گریه و التماس متهم و درخواست مهلت از سوی او، اولیای دم از اجرای حکم صرف‌نظر کردند و به او فرصت دیگری دادند.

نجات از قصاص با توبه و حفظ قرآن

چند روز قبل، در حالی که حمید برای سومین بار در آستانه اجرای حکم قرار داشت، دادیار شعبه سوم اجرای احکام جلسه‌ای برای صلح و سازش برگزار کرد. در این جلسه، مددکاران و مسئولان زندان از تغییر رفتار متهم در دوران حبس خبر دادند و اعلام کردند او در این مدت توبه کرده، در فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت داشته و در جلسات حفظ قرآن حضور پیدا کرده‌است. همچنین مسئولان زندان از رفتار و وضعیت اخلاقی او ابراز رضایت کردند. این اظهارات سرانجام در تصمیم خانواده مقتول تأثیر گذاشت و دو دختر گوهر اعلام کردند در صورت پرداخت دیه، از حق قصاص خود می‌گذرند. با پذیرش شرط اولیای‌دم از سوی حمید و خانواده‌اش، رضایت نهایی اعلام شد و مردی که دو بار تا پای چوبه دار رفته بود، از مجازات قصاص نجات پیدا کرد. به این ترتیب، پرونده قتل از جنبه خصوصی با گذشت اولیای‌دم مختومه شد و حمید به‌زودی برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه و پس از گذشت ۱۰‌سال از حادثه از زندان آزاد خواهد شد.