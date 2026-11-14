معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تحول در ساختار و فرآیندهای دانشگاه شاهد با هدف ارتقا مأموریت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی، از جمله ضرورت‌های پیش‌روی این دانشگاه در مسیر تعالی است.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست با برخی از اساتید دانشگاه شاهد با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه شاهد برای آنکه بتواند نقش خود را نسبت به بنیاد و جامعه به خوبی ایفا کند نیاز به بازنگری و اصلاح در ساختار، فرایندها و رشته‌های آموزشی دارد.

به گزارش «ایثار»، معاون رئیس جمهور یکی از محورهای اساسی تحول در دانشگاه شاهد را بازنگری در رشته‌های تحصیلی و حرکت به سمت توسعه رشته‌های نوظهور، میان‌رشته‌ای و فناورانه متناسب با تحولات علمی، فناوری‌های آینده و نیازهای بازار کار دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه شاهد باید با شناسایی نیازهای آینده توسعه رشته‌هایی در حوزه‌های هوش مصنوعی، علوم داده، فناوری‌های زیستی، نانوفناوری، کوانتومی، رباتیک و فناوری‌های پیشرفته را در دستور کار قرار دهد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: دانشگاه شاهد می‌تواند با تحول و انجام اصلاحات یکی از پیشران‌های توسعه پایدار در کشور باشد. این دانشگاه باید به یک مجموعه توسعه‌گرا، مسئله‌محور و آینده‌نگر تبدیل شود.

وی تصریح کرد: رسالت دانشگاه شاهد نباید صرفاً به آموزش و تربیت دانشجو محدود شود؛ بلکه این دانشگاه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های علمی و راهبردی بنیاد شهید و امور ایثارگران، باید نقش مؤثری در حل مسائل بنیاد، ارتقا کیفیت زندگی جامعه ایثارگری و پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و اجتماعی کشور ایفا کند.